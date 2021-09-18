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隔空搶救百里外心梗塞病患！台中榮總首創5G上線救命
搶救心臟動脈阻塞如同和生命賽跑，台中榮總今天首創透過5G遠端影像傳輸系統行動會診，以遠端視訊指導遠在近百公里外的台中榮總嘉義分院心臟動脈阻塞病患心導管手術治療，整場手術透過線上視訊會議系統，提供台北榮總、高雄榮總、嘉義分院醫師等觀摩、研討。
台中榮總院長陳適安說，台中榮總推動智慧醫療，以人工智慧及新科技輔助現代醫療，跨單位整合完成多點5G布建，透過5G醫療影像應用及穿戴裝置，傳送高解析、高幀率影像作為手術演示，或遠距會診使用；在會診應用上，建立高品質影像會診平台進行遠端指導，提高心導管介入品質，減少介入失誤。
陳適安指出，台中榮總資訊室技術支援下，結合中華電信5G技術小組，由嘉義榮民醫院心導管室進行一例心臟動脈阻塞病患的高危複雜冠脈疾病經皮介入治療（簡稱CHIP），應用5G醫學心導管行動會診應用系統，將遠距高階影像與聲音傳輸至台中榮總第五會議室進行手術演示。
陳適安說明，現場針對首創5G醫學系統舉辦跨院應用研討會，集合台中榮總、台北榮總和高雄榮總等三家榮民總醫院心臟科、介入科主任與介入主治醫師，心導管室工作人員，透過線上視訊會議系統研討與觀摩。
台中榮總心血管中心主任李文領說，台中榮總全力發展5G遠端影像傳輸，透過高品質、高解稀度的影像與聲音行動會診，由專家遠端指導，並且由院長陳適安促成三家榮總跨院心導管手術示範研討會，該系統也可以擴大使用於台中榮總其它專科或其它醫療院所做手術演示或行動會診，嘉惠病患。
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