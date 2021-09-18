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美式賣場白米「異物混入」消費者心驚 米商這樣說

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
消費者張姓女子投訴本報指，今天收到美式賣場寄來的客服信，指她之前在賣場買的白米商品有白色硬質異物混入，但信中沒清楚釋疑究竟異物為何，讓人不安。圖／讀者提供
消費者張姓女子投訴本報指，今天收到美式賣場寄來的客服信，指她之前在賣場買的白米商品有白色硬質異物混入，但信中沒清楚釋疑究竟異物為何，讓人不安。圖／讀者提供

消費者張姓女子投訴本報指，今天收到美式賣場寄來的客服信，指她之前在賣場花約500元買9公斤裝縱谷好米商品，因作業疏失導致米粒大小般白色硬質異物不慎混入，還寫到「若持有這批號商品，請不要食用」。張女說，收到這封信讓人不安，最怕影響孩子健康。

聯繫客服信上位於花蓮富里的這家碾米工廠，接電話客服人員表示，這起事件緣起於8月間有一名台中消費者洗米時，發現水中漂著白色異物，直覺不尋常，由於家中有孩子，消費者洗米很認真，不敢輕忽，隨即向賣場反映，也聯繫出貨的製造商。

這家碾米工廠人員解釋，員工包裝時不慎混入的白色硬質異物是米的一部分，不是添加物，對身體不會有傷害，同一批產品也不是每一包都有出現，但為讓消費者放心，持有這批商品的消費者可憑會員卡及商品就近向賣場辦退貨，即使包裝已丟棄還是可退貨。對造成消費者不便感到抱歉，後續會加強員工教育訓練，嚴格管控商品品質。碾米廠人員也直言，接受退貨勢必造成一波損失，但維護商譽更重要。

張姓消費者說，他們家固定在這家美式賣場買白米，各種品牌輪著買，這次出狀況的白米，她在洗米時沒發現異樣，包裝也丟了，米也快吃完，突然收到客服信覺得不安，擔心異物是會影響健康的添加物，若是白米一部分，不影響健康還能接受，就怕對人體有傷，畢竟家中有3歲孩子一起吃，憂心影響成長中的孩子。

此事件也在美式買場社群引發熱議，許多消費者發文留言說「重點不在退貨，而是交代白色異物為何，會不會對人體造成傷害，這部分在客服信中完全沒說明」。有消費者指出，美式賣場官網也張貼同一資訊，也是沒寫明究竟白色異物為何，「到底吃了什麼下肚，總要讓當事人知道吧！」

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