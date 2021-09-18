苗栗防疫旅館有蟑螂、床頭也發霉 縣府：開罰3千並下架

苗栗縣文化觀光局針對最近民眾投訴縣內防疫旅館品質不佳的情況回應指出，遭投訴的防疫旅館已依苗栗縣營業衛生管理自治條例開罰3000元，上周也先行下架這家防疫旅館，要求停止招收居家檢疫隔離者。

劉姓民眾向消基會投訴說，他透過網路預訂苗栗的防疫旅館，月初入住後卻發現實際環境與官網完全不同，且房內到處有蟑螂、螞蟻、蚊蟲，床頭、床墊也發霉，因為申訴無門，只好集結10多名受害房客一起向消基會投訴，他住的這家防疫旅館每天收2700元，14天住下來總共付了3萬7800元，卻得到如此的服務品質跟水準，讓人無法接受。

苗栗縣原有4家防疫旅館，遭投訴的業者被停止招收居家檢疫隔離者之後，全縣現僅剩3家，文觀局強調目前提供居隔的量能仍充足。

文觀局表示，苗栗縣防疫旅館設置都依中央流行疫情指揮中心防疫旅館設置指引辦理，每周都有聯合稽查，針對這家業者環境不潔部分已即刻請業者限期改善，並開立限期改善單，但後續稽查時仍有未改善事項，已依苗栗縣營業衛生管理自治條例開罰3000元，上周並先行下架該防疫旅館，並要求停止招收居家檢疫隔離者。