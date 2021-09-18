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可分解塑膠真環保嗎？掩埋實驗開箱 容器5個月後完好強韌

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癌症死亡人數減 但攝護腺癌及卵巢癌死亡人數增幅驚人

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處發布國情統計，去年（109年）國人癌症死亡人數為5.0萬人，較108年略減0.1％。其中，肺癌、肝癌及結腸直腸癌居前三大，但以攝護腺癌及卵巢癌分別增12.5％及增6.0％最多。

主計總處表示，根據衛生福利部統計，109年國人癌症死亡人數為5.0萬人，較108年略減71人、0.1％）占總死亡人數29.0％。

按主要癌症死因統計，以肺癌、肝癌及結腸直腸癌居前三大，分別占19.2％、15.5％及12.9％；與108 年相較，前十大癌症死因中，有六項人數減少，分別是肺癌、肝癌、口腔癌、胰臟癌、胃癌、食道癌；另有四項增加，分別是乳癌、結腸直腸癌、攝護腺癌及卵巢癌，但以攝護腺癌及卵巢癌分別增12.5％及增6.0％較大。

觀察主要癌症死亡率，109年為每10萬人口212.7 人，較108 年略減0.2 人。不同性別統計，109年女性為 10萬人口 167.4 人，明顯低於男性的258.8人，女、男性前十癌症死因中，有 七項相同，且男性死亡率均大於女性，其中男性肝癌死亡率為每10萬人口45.3人，較女性的20.8人高出24.5人（或近1.2倍），其次為肺癌高出21.4人。

若將癌症死亡人數以 OECD 2010年標準人口結構計算標準化死亡率，38個OECD國家中，2017年以墨西哥每10萬人口118人最低，匈牙利275人最高，我國為209人。

在39個國家中，我國排名第27，高於美國（178 人，第10名），也高於亞鄰的日本（168 人，第7名）及南韓（160 人，第4）；性別差距以拉脫維亞男高於女201人最大，我國差距118人，略高於日本的114人，低於南韓的138人。

癌症 死亡率

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