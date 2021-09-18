氣象局公布中秋各地賞月機率 這裡只能從雲縫窺月

中秋連假四天都是好天氣。中央氣象局說，未來一周基本上都是高溫炎熱、午後有局部雷陣雨天氣型態，只不過午後雷陣雨範圍不同，到明天會縮小範圍。下周二、中秋節當天大部分區域都可以看到月亮，山區可能比較晚些，東南部則是要從雲縫中看到。

氣象局技正羅雅尹說，未來一周主要是高溫炎熱、午後有局部雷陣雨天氣為主。過去兩天逐漸影響日本的璨樹颱風，今天上午8時已經減弱為熱帶氣旋，過去兩天為台灣帶來長浪。

羅雅尹說，菲律賓東方海面到南海有對流雲系發展，短期對台灣天氣沒影響，影響台灣天氣主要還是太平洋高壓勢力範圍。

至於南海熱帶地壓何時發展為颱風，羅雅尹說，整體發展環境條件沒有太有利，短期內要快速發展機率不高，就算發展也是往中南半島，對台灣沒有直接影響。

羅雅尹說，今天北、南部海面有零散雲層，對陸地沒有直接影響，待水氣移進，上午恆春半島才會有局部降雨，其餘各地多雲到晴可以見到陽光。

羅雅尹說，四天假期主要是午後雷陣雨降雨區範圍不同。今天是西半部、東北部跟花東山區，明天到中秋節當天午後雷陣雨範圍減少，剩各地山區跟中南部臨近山區平地機會高。

羅雅尹說，上午到中午前後沒下雨，氣溫仍偏高。白天西半部高溫34到35度，東半部32度，澎金馬地區30到32度。中秋節當天東南方水氣增加，東南部會有零星短暫陣雨。