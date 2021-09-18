毛孩3大飲食禁忌 柚子、烤肉都不能吃

許多飼主喜歡跟寵物一同慶祝中秋佳節，但有時卻因不清楚犬貓飲食特性導致犬貓生病，新北市動保處提醒飼主，中秋犬貓飲食有3大禁忌，飼主要注意寵物的飲食健康，避免連假期間寵物不當飲食引發腸胃炎、胰臟炎等，嚴重更可能致命。

動保處說，第1項禁忌是烤肉醬或醃漬肉，烤肉醬或醬油都屬高油、高鹽，犬貓的代謝功能可能因此受損導致腸胃炎，罹患腎臟疾病風險亦增加；第2項是中秋佳節常吃的柚子，寵物食用後會有腸胃症狀，像是嘔吐、拉肚子等。尤其貓對氣味很敏感，接觸柚子皮甚至誤食，會造成肝臟代謝功能衰退及損害，甚至死亡，犬貓如食用葡萄會導致寵物嚴重的消化問題。

第3項禁忌為蔥、蒜及韭菜等，除了烤肉外平時家中炒菜也常加入調味，但裡面含有硫化物會破壞犬貓紅血球，容易引發血尿、上吐下瀉、發燒等症狀，可持續好幾天嚴重者，甚至會死亡。

動保處獸醫呂信璋表示，寵物飲食營養素包含水分、蛋白質、脂肪、碳水化合物、礦物質及維生素等六大類，準備飲食應加入適量纖維素，或是加一些少量的水果到食物中，例如蘋果、香蕉、木瓜，確保攝取充足的營養；高油脂高鹽分的菜往往造成寵物腸胃不適，料理過多蛋白質會增加肝臟及腎臟代謝負擔應減少攝取。