聽新聞
test
0:00 / 0:00
毛孩3大飲食禁忌 柚子、烤肉都不能吃
許多飼主喜歡跟寵物一同慶祝中秋佳節，但有時卻因不清楚犬貓飲食特性導致犬貓生病，新北市動保處提醒飼主，中秋犬貓飲食有3大禁忌，飼主要注意寵物的飲食健康，避免連假期間寵物不當飲食引發腸胃炎、胰臟炎等，嚴重更可能致命。
動保處說，第1項禁忌是烤肉醬或醃漬肉，烤肉醬或醬油都屬高油、高鹽，犬貓的代謝功能可能因此受損導致腸胃炎，罹患腎臟疾病風險亦增加；第2項是中秋佳節常吃的柚子，寵物食用後會有腸胃症狀，像是嘔吐、拉肚子等。尤其貓對氣味很敏感，接觸柚子皮甚至誤食，會造成肝臟代謝功能衰退及損害，甚至死亡，犬貓如食用葡萄會導致寵物嚴重的消化問題。
第3項禁忌為蔥、蒜及韭菜等，除了烤肉外平時家中炒菜也常加入調味，但裡面含有硫化物會破壞犬貓紅血球，容易引發血尿、上吐下瀉、發燒等症狀，可持續好幾天嚴重者，甚至會死亡。
動保處獸醫呂信璋表示，寵物飲食營養素包含水分、蛋白質、脂肪、碳水化合物、礦物質及維生素等六大類，準備飲食應加入適量纖維素，或是加一些少量的水果到食物中，例如蘋果、香蕉、木瓜，確保攝取充足的營養；高油脂高鹽分的菜往往造成寵物腸胃不適，料理過多蛋白質會增加肝臟及腎臟代謝負擔應減少攝取。
動保處提醒，犬貓的飲食習慣與人不同。飼主在設計菜單時除注意均衡營養外，也要注意毛寶貝的禁忌飲食，飼主如有不確定是否為禁忌食物，應向獸醫師諮詢，避免連假期間家中毛寶貝誤食造成憾事。動保處在毛寶貝生命教育園區不定期開辦許多有關毛寶貝鮮食課程，並聘請老師現場示範教學，製作適合毛寶貝料理，過程中飼主不僅可以體驗製作料理的樂趣，也可以讓毛寶貝兼顧健康及營養。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言