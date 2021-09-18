遠東化纖新埔廠辦展售會 希望搶中秋連假購物人潮

已經連續15年舉辦展售會的遠東新世紀新埔化纖廠，今年看上中秋連假商機，同樣舉行開門Outlet，不僅價格下殺到只要員工價，還推出每天限量不到1折的衣物款式，希望能夠搶攻民眾荷包。

因為疫情影響，今年化纖廠廠商也推搶救防疫經濟，更以面罩防護外套、抗菌內著作為主打商品，也推出比平常多2成的寢具款式，希望盡量提供更多不一樣高cp值的商品，供消費者選擇。

這次的展售會只到9月21日，明顯搶攻中秋節消費商機，以寢具服飾、內著、運動機能衣、商務襯衫等商品提供限搶價，還比照員購優惠，廠家趁中秋連假更加碼補貨99元的運動排汗衣，襯衫平均1件更只要300元。

展售會也加碼連假優惠，現場單筆消費滿1000元就可限量以399元加購原價要1980元的天絲枕(原價1980元)、或699元加購限量防護外套、999元加購天絲涼被，就連原價破萬元的兩用被床組都不到3折。