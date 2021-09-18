萬金玫瑰杜鵑正盛開 上網留言還可抽金山名店花蟹粥

秋季將至，除了是品嘗萬里蟹的季節，新北金山、萬里地區的玫瑰杜鵑正盛開，新北市農業局表示，即日起至9月30日，上農業局「稼日蒔光」FB參加「花蟹花開」線上留言互動，就有機會獲得金山排隊名店「大碗螃蟹」推出的萬里花蟹粥，及萬金杜鵑地圖拭淨布。

有別於春天盛開的平戶杜鵑，在秋天綻放的玫瑰杜鵑開花期較長，花色豔麗，以桃紅色系為主，花朵摺邊呈波浪狀，因重瓣品種的花朵形似玫瑰而得名。

農業局長李玟表示，市府自108年起即推動「萬金杜鵑鄉」計劃，於萬金地區公園綠地及重要道路沿線廣植10萬株各式杜鵑，並搭配在地地景、苗圃及特色交通工具等置入萬金杜鵑品牌意象加強推廣。且因萬金地區的花農技藝高超，全台道路、建築及綠美化工程所使用的杜鵑花苗8成皆由此供應，目前更育有高達約300種的平地杜鵑品系。