聽新聞
test
0:00 / 0:00
萬金玫瑰杜鵑正盛開 上網留言還可抽金山名店花蟹粥
秋季將至，除了是品嘗萬里蟹的季節，新北金山、萬里地區的玫瑰杜鵑正盛開，新北市農業局表示，即日起至9月30日，上農業局「稼日蒔光」FB參加「花蟹花開」線上留言互動，就有機會獲得金山排隊名店「大碗螃蟹」推出的萬里花蟹粥，及萬金杜鵑地圖拭淨布。
有別於春天盛開的平戶杜鵑，在秋天綻放的玫瑰杜鵑開花期較長，花色豔麗，以桃紅色系為主，花朵摺邊呈波浪狀，因重瓣品種的花朵形似玫瑰而得名。
農業局長李玟表示，市府自108年起即推動「萬金杜鵑鄉」計劃，於萬金地區公園綠地及重要道路沿線廣植10萬株各式杜鵑，並搭配在地地景、苗圃及特色交通工具等置入萬金杜鵑品牌意象加強推廣。且因萬金地區的花農技藝高超，全台道路、建築及綠美化工程所使用的杜鵑花苗8成皆由此供應，目前更育有高達約300種的平地杜鵑品系。
農業局在中秋節期間推出「花蟹花開」線上互動活動，民眾只要上「稼日蒔光」FB，在「花蟹花開」活動貼文下方留言互動，就有機會獲得金山排隊名店「大碗螃蟹」價值450元的萬里花蟹粥招待券共10份（兌換日期至11月28日）及價值450元的萬金杜鵑地圖拭淨布共10份。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言