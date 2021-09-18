全球逾700家競逐COVID-19新藥 口服藥備受期待

根據生策會統計，全球有700多個COVID-19新藥進入二、三期臨床試驗，競爭激烈前所未有；不過，針對早期輕、中度患者的居家口服藥，則被視為終結COVID-19恐懼的重要「解鎖關鍵」，成為疫苗之後的另一場世紀大賽局。

COVID-19疫情爆發至今延燒超過一年半，全世界殷切期盼能早日「終結恐懼」，回歸以往熟悉的日常生活。

生策會會長翁啟惠認為，首先要透過防疫跟接種疫苗來降低傳播率，而降低病毒突變的速度，預計疫苗覆蓋率要達到70%至80%才能有效降低傳播率；再來，下階段就是要靠口服藥（含鼻噴藥）問世。

翁啟惠說，現階段治療COVID-19都需要住院，因為治療用藥只能靠靜脈注射治療、較不方便，只要研發出有效的口服或鼻噴類藥物，治療就會變得較容易且更廣泛；且在一開始確診，就投藥有效降低重症及死亡率，人們的恐懼感也會降低，屆時就可逐步恢復正常生活。

翁啟惠表示，疫情爆發至今，全球傾全力研發疫苗及藥物，截至目前還未出現好的口服藥物上市，但已有不少藥廠陸續傳出新進度，包括默沙東（Merck）、輝瑞（Pfizer）等大藥廠都進入三期臨床，希望力拚年底能有好的結果。

生策會表示，目前全球有1項取得FDA藥證核准、5項為緊急使用授權（EUA），多為臨床上已使用的老藥或研發中的抗病毒藥物，以及免疫調節劑與抗體藥物等；在劑型上則多為注射型態，僅1項為口服劑型。

檢視現階段全球由企業發起、以COVID-19為適應症的三期臨床試驗超過150項，多數為針劑劑型，僅少數為口服藥物。

以臨床試驗進度觀察，口服新藥領先群仍為國際大廠，包括禮來、羅氏、輝瑞、默沙東等，都已進入最後一哩路。進度最快的是已取得EUA的禮來（EliLilly）Baricitinib（中文名：愛滅炎），該藥物原是治療類風濕關節炎的免疫調節藥物，今年6月已完成1585人的臨床三期試驗，主要針對住院成人患者治療、避免重症惡化。

而攜手BNT成功開發疫苗的輝瑞，以及過去成功開發克流感的羅氏藥廠，在新冠藥物的布局亦不缺席。

輝瑞自行開發的PF-07321332、羅氏與Atea公司授權合作的AT-527，分別為蛋白酶抑制劑及RNA聚合酶抑制劑，主要機轉都在抑制病毒複製，開發目的都是鎖定感染後的住院預防、重症預防，所以可用於非住院患者治療。

今年4月輝瑞CEO博爾拉（Albert Bourla）表示，目標是2021年底取證，有機會成為第一個可居家服用的藥物（home-cure pill）；至於羅氏的AT-527則於今年4月啟動第一例收案，8月完成1386人試驗收案，也受到關注。

同樣針對非住院、早期輕度與中度患者，默沙東藥廠與Ridgeback公司合作開發molnupiravir，同樣受到國際關注；此藥物是核糖核苷的類似物，機轉是在新冠病毒複製時嵌入基因造成突變、阻斷病毒複製，今年6月並獲美國政府簽訂採購協議，一旦取得EUA即可生效。

另外，中國開拓藥業(Kintor Pharmaceutical)研發中用於癌症治療的雄性激素受體拮抗劑Proxalutamide，在巴西單一國家進行588人的三期臨床試驗，結果顯示能將重症患者的死亡風險降低92%，目前也展開全球多國多中心的大規模臨床試驗。

而原用於流感、本為富士軟片集團1998年開發的法匹拉韋（Favipiravir），因原始化合物專利在許多國家已到期，全球包括印度、俄羅斯、中國等地已有學名藥廠，分別啟動三期臨床試驗，期搶市場先機。