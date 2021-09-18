走進無聲世界的麻瓜 手譯員眼中的聽障者困境

「我就像聽障界的麻瓜，闖入無聲的魔法世界。」從事手語翻譯員15年的蕭匡宇出身一般家庭，基於對手語的熱愛，擔任聽覺障礙者的耳朵，也致力推動醫療視訊手譯。

2019年全球發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，中央流行疫情指揮中心每天下午疫情記者會，成了全民掌握疫情重要管道。

畫面一角的同步手譯員，即時翻譯外媒記者英語提問及客家電視台記者客語政策宣導，頻頻引發網友熱議，手譯員是否需戴口罩，也引發討論。

在指揮中心記者會中擔任輪值手譯員的蕭匡宇，總是一身整齊乾淨襯衫，為聽障者翻譯最新疫情訊息。

有別許多手譯員出身聽障家庭，蕭匡宇說，大學時期在社團接觸手語，畢業後在啟蒙老師鼓勵下，繼續進修手語翻譯課程，一做就15年。

12年前在一次巧合下，他成為全台第一名聽障兒伴讀手譯員，那次經驗讓他立志深耕手譯領域。他回憶，那孩子雖是聽障兒，卻勇敢地在充滿聲音的環境中學習，這份使命感，促使他接下艱難任務，每週一到五遠從新北市搭車到新竹市，在課堂上替孩子翻譯課程內容。

擔任伴讀手譯員，挑戰接踵而至。蕭匡宇說，翻譯對象是孩子，須將上課內容轉化成簡白手語，當孩子搶答老師的提問時，也須在短時間內解讀孩子意思，並讓老師相信是孩子自己做出的回答，而非手譯員幫忙作弊。

有一次老師請學生以「我的好朋友」為題交繪畫作品，一般孩子畫中都是同齡好友，那名聽障的孩子卻畫了蕭匡宇，令他既開心又難過，笑稱：「我們也算是忘年之交吧！」

另一名曾在疫情記者會、國防部記者會協助翻譯的手譯員林亞秀是因電視節目五燈獎手語歌，燃起對手語的興趣，抱著學外語念頭踏進手譯領域，體認到「口語」與「手語」原來差很大，兩種語言轉換時，可能面臨巨大語意落差。

曾有兩名聽障者在爭吵後，一人怒告對方辱罵髒話，林亞秀到地方檢察署協助翻譯時，面對檢察官詢問髒話內容，「在手語裡，所有髒話都是一樣的比法，我不清楚對方到底罵三字經、五字經，還是七字經」，令林亞秀至今難忘。

蕭匡宇也分享，曾有聽障者闖空門被抓，他到警察局協助翻譯，那名聽障者以為房內沒人在，也聽不到自己發出的巨大聲響，面對警察詢問：「爬到5樓，不怕嗎？」犯嫌竟回答：「我爬過好幾次，我很熟。」令蕭匡宇哭笑不得，不知怎麼翻譯才好。

「手語是會不斷進化的語言」，蕭匡宇說，手譯員臨機應變是必備基本功，例如第一次聽到「新冠肺炎」，最開始只能用「武器」、「漢人」及「肺炎」手勢說明，後來發現「武漢」有特殊手語；改為「新冠肺炎」後，經全球討論，慢慢發展出更淺顯易懂比法，最後才統一出現現在的比法。

此外，手語也分不同語系，不同國家手語比法也因文化差異而各有不同。中華民國聾人協會常務監事黃淑芬說，台灣人多為黑髮，習慣指頭髮代表黑色，但美國人髮色多元，就不會以頭髮代表黑色。

為協助聽障者溝通，各縣市多年來提供求職、就醫等手語翻譯服務，蕭匡宇說，醫療是較專業、難懂領域，以往服務案件中一半以上是就醫翻譯，但疫情發生後，聽障者仍有就醫需求，手譯員卻無法陪同進醫院，推動視訊手譯需求迫在眉睫。

蕭匡宇說，部分中文程度較好聽障者，確實可透過筆談或讀唇語等方式溝通，但多數聽障者對醫療專有名詞如「廔管」、「主動脈剝離」或疾病成因等，往往「有看沒懂」，醫護也不理解聽障者溝通習慣，可能使聽障者不敢就醫，呼籲推視訊手譯，解決聽障者陪診需求又能兼顧防疫。