羅一鈞也愛用 疫情記者會幕後的字幕功臣是他們

疫情之下，全民追疫情記者會，不方便聽聲音時，即時字幕就是好幫手。精準呈現字幕的幕後推手，是陽明交大自然語言團隊與打字速度飛快的聽打員攜手，當「AI教練」提高準確率。

「台灣人真的很愛看字幕。」陽明交大自然語言處理團隊執行長陳又碩說，台灣人理解內容時，字幕扮演要角，團隊近30名成員，研發出以台灣說話方式為主的人工智慧（AI）語音辨識系統。

這套AI系統辨識台灣人言談的準確度就可達80%以上，陳又碩比喻，就如國小中低年級學童程度，因應不同領域需求，必須持續指導訓練並更新詞彙，而聽打員就宛如教練，是訓練AI的好幫手。

2019年底總統大選辯論直播，AI語音辨識團隊與聽打員合作呈現即時字幕，發現既能提升AI準確度，還能減輕聽打員壓力。

在去年疫情初起，陳又碩便聯繫中央流行疫情指揮中心，與聽障團體中華民國聲暉聯合會合作，盼提供即時字幕讓疫情訊息發布更精準。

去年3月即時字幕試行，6月正式上線，準確度從最初約80％提升到近期的96％至97％，連指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞都是愛用者，公務在身時，看字幕就能掌握最新記者會動態。

與聲暉聯合會合作的聽打員莊雅筑，擔任最初的「AI教練」。大學時期是法律系高材生的她，對手語深感興趣，於2013年起擔任聽打員。

她提到，一般聽打服務是坐在聽障者旁邊打字，直到近年線上直播興起，才發展出即時字幕服務。

擔任聽打員，打字速度是基本要求。以社福體系聽打員規定為例，中文聽打每分鐘至少80字、準確率達90％。莊雅筑說，一般聽打員每分鐘聽打速度約120至130字，有8年聽打員資歷的她，可達每分鐘170至180字。

莊雅筑提到，疫情之前聽打工作大多與社福與勞動政策相關，但收入不穩定，多數人都是兼職，全台全職聽打員可能不到10人，且集中在雙北地區。

選擇擔任全職聽打員，莊雅筑熱愛聽打工作的多元性與時間彈性，她曾擔任總統就職典禮與國慶致詞的聽打員，也替直銷公司做即時字幕，或參與科技論壇，藉由聽打工作探索不同領域，疫情記者會也是她的新嘗試。

「我們是全場最認真聽課的人。」目前擔任新北市疫情記者會聽打員兼督導的莊雅筑說，受疫情衝擊許多活動取消，連帶聽打工作也受影響，但卻因疫情記者會，不僅多了工作機會，每天認真聽講，也能學習防疫新知，掌握疫情也較安心，不會特別恐慌。

提到疫情記者會字幕工作的困難之處，莊雅筑提到，每位發言者口音不同，或者記者提問語速過快，對聽打或即時字幕都是挑戰，她就曾發生將「樹林」打成「士林」的糗事。

陳又碩也提到，指揮中心記者會發言以指揮官陳時中為主，資料庫也累積大量他的用語習慣，有時口齒不清或漏字時，AI也能自動補上；此外，陳時中語末常發出「吼」的語助詞，起初字幕會忠實呈現，但後續與聽打員討論，認為會徒增混淆，就設定讓AI自動過濾。

隱身幕後、鮮少被曝光的字幕團隊，因疫情記者會受到關注。莊雅筑說，新北市疫情記者會特別介紹當天的手譯員與聽打員，她對此相當肯定，表示對手譯員與聽打員的尊重。

有了AI字幕輔助，莊雅筑並不擔心聽打工作被取代，她認為，AI字幕是工具，但仍須靠人工修正錯漏字，彼此合作更能提供正確的訊息給廣大觀眾。