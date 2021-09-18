從手譯員沒戴口罩爭議 看見資訊不平權

每日召開的COVID-19疫情記者會儼然是全民追劇，畫面一隅沒戴口罩的手譯員或即時字幕，都成關注焦點。用看的得知天下事，是為達到資訊平權，訊息傳遞也能無障礙。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情籠罩，全民關注疫情，口罩不離身，但手語翻譯員沒戴口罩卻屢遭關注。事實上，手語是視覺的語言，手譯員的表情猶如說話的語氣或聲調，若被口罩遮蔽，可能導致聽障者無法讀取完整訊息。

聽障者又分手語族、口語族，先天聽障與後天聽障，因此，中央流行疫情指揮中心直播記者會也結合人工智慧（AI）推出即時字幕，讓不同族群掌握第一手疫情資訊。

聽障者面臨的資訊不平權，不只存在疫情之下，而是多年難解的問題。

「聽障者不要當二等公民。」中華民國聾人協會常務監事黃淑芬接受中央社記者採訪時，透過手譯員翻譯，道出聽障者說不出口的心聲。

黃淑芬說，早年國內手語翻譯員制度不成熟，不僅手譯員人數少，也沒有手語新聞，聽障者看電視新聞只能靠字幕、跑馬燈，或看畫面猜測發生什麼事，吸收到的資訊相當片段，難以理解事件全貌；縱使有報紙，也會因每個人對文字理解能力不同，不見得都看得懂。

她舉例，以往每當颱風、地震等重大災難導致停電，家家戶戶都靠錄音機掌握最新動態，聽障者連打電話都成問題，難以向外求援；2001年美國發生911恐怖攻擊事件時，電視不斷播放畫面，但因沒有字幕、沒有手語，很多聽障者根本搞不懂事情的來龍去脈，只能靠親友轉述。

此後，黃淑芬和聽障者團體推動手語翻譯制度化，並推動手語派遣團隊。歷年由不同障別障礙者團體上街爭取權益的「千障大遊行」中，聽障團體也多次提出文化資訊平權訴求，也向國家通訊傳播委員會（NCC）爭取電視節目應配置手語翻譯員，尤其發生天災、地震、颱風、重大疾病等重大事件時，必須保障聽障者資訊平權。

近年部分媒體雖推出手語新聞，政府宣布重大訊息時也會由手語翻譯員在旁翻譯，但手語新聞篇幅短、廣度不足，一般新聞節目則因跑馬燈太多，經常將手譯員「斷手斷腳」，根本看不清楚，直到去年COVID-19疫情爆發，才讓聽障者手語翻譯需求漸漸被看到。

黃淑芬呼籲，政府應比照原民會，籌組聽障者或障礙者政策的主管單位，確保障礙者權益受保障。

近年隨輔助科技發達，年輕一輩的聽障者不再像過去這麼仰賴手語，也有部分長輩因聽力退化成為聽障者，即時字幕的需求也逐漸攀升。

長期服務聽障者的中華民國聲暉聯合會秘書長江以文指出，近年推動新生兒聽力篩檢與助聽器、電子耳等輔具發展，現在多達9成的聽障學生是念普通學校，可能沒學過手語，或者對手語不熟練，光靠手語翻譯員不見得能獲知完整資訊。

江以文也提到，國內12萬名聽障人口中，老人因退化導致聽損就占了7成，通常也不熟悉手語，此時字幕就成為傳遞資訊的利器，近年聲暉聯合會致力推廣同步聽打服務，並推廣資訊平權概念。

「資訊平權很簡單。」江以文說，不管是同步聽打服務，或者AI語音辨識的即時字幕服務，都是類似通用設計的概念，適用族群不僅是聽障族群，任何人不方便聽聲音，或者聽不清楚聲音時，有字幕輔助就可以獲得資訊。