馬英九、蔡英文認養小鹿長大相處和樂 鄒族逐鹿社區迎客

去年三倍券發行，蔡英文總統為振興觀光經濟，7月24日參觀嘉義縣阿里山下鄒族逐鹿社區新開幕梅花鹿園，命名1隻出生10天小公鹿「Ｑ弟」，如今小鹿2歲了，活潑健康；前總統馬英九也命名1隻母鹿，命名「馬小九」，小鹿長大產下1隻小鹿，「Ｑ弟」與「馬小九」相處和樂融洽，防疫降級，秋節連假，梅花鹿園歡迎遊客。

縣長翁章梁拍「跟著縣長遊嘉義」影片，帶路介紹位在阿里山公路起點，阿管處旁的逐鹿社區，可以近距離與一大群梅花鹿接近，社區有許多盛情鄒族朋友裡，觀光發展成為大亮點，有特色風味餐、高山咖啡、獨家老麵包。

大家還記得小英總統取名的梅花鹿「Ｑ弟」嗎？Ｑ是嘉義縣民身分證號開頭英文字碼，逐鹿社區理事長莊莫俄說，梅花鹿園3年了，鹿家族繁衍，從6隻增到現在增加3倍共18隻，「馬小九」生產1隻小鹿，「Ｑ弟」也長大了，同為鹿家族成員。

莊莫俄表示，防疫三級逾3個月，梅花鹿園關閉，沒有遊客，防疫降級重新開園，開放遊客親近梅花鹿餵食，去年剛經營不懂法令，感謝阿管處與縣府協助輔導，弄清楚法規後，鹿園取得合法許可證，雇2名專職管理員到嘉大、屏科大接受獸醫培訓，未來希望復育梅花鹿回歸自然。