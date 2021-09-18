女稅務員遭獵巫 呂秋遠：成為母親最艱難是不被擊潰

南投縣稅務局一名女稅務員近4年來先後請育嬰假、特休假、產假等，今年6月申請復職後請防疫照顧假，打疫苗當天才現身，領補助、津貼共計105萬元，引起討論。律師呂秋遠在臉書問，「現在變成，依法申請法律所賦予權利的孕婦，是薪水小偷了？」

呂秋遠表示，這位媽媽所領取的105萬元，明明就是依法該享有的生育津貼，以及請「育嬰留職停薪」間，前半年才有的六成本俸。701天，也是依據法律可以「無薪」給予的育嬰假，這些福利，一般勞工也有，但是可以看看報導下的留言，竟然都是「薪水小偷」、「鑽法律漏洞」、「很會算」等等，連約聘員工的薪水，也要算在這位依法生育孩子、照顧孩子的媽媽頭上。

呂秋遠說，大家開始獵巫，檢討公務員與勞工的生育福利是不是太好。可是，這不是原本勞工也應該有的權利，公務員享有的優勢，頂多就是政府「必須」依法給假、前幾個月給六成本俸，但是民間企業可能會藉機開除員工，因為對公司的營利有負面影響。

「沒問題，我們應該修法，不能讓孕婦太好過，也不該連續兩胎，不然對公司會有負面影響，薪水最好不要給，想生小孩你就給我離職，不要占著位置不做事，還要讓公司請兼職員工來替代這時候的勞力」。呂秋遠說，不是說好要提升生育率，不是說好要善待孕婦、不是說好要盡量讓願意生育的人享有更好的待遇、不是說好要照顧勞工權益？現在變成，依法申請法律所賦予權利的孕婦，是薪水小偷了？

「到底生孩子有多辛苦，有人知道嗎？」呂秋遠說，孩子出生以後，如果沒有很厲害的家庭支援系統、很充足的金錢財力系統，就必須承擔從早到晚的忙碌，就算是晚上睡覺，也得要看孩子的身體狀況與心情。隨時有長輩「提點」妳哪裡做得不好，愛哭算妳的、脾氣拗算妳的、生氣算妳的、不守規矩算妳的、感冒算妳的。

呂秋遠表示，除了前半年有六成薪水以外，剩下的期間，就是要自己省吃儉用，或者得靠另一半出錢。但是媒體竟然可以貼出她的照片、單位，讓所有人公審，再發揮豐富的聯想力，管到人家有沒有可能再生一胎，然後再請三年，繼續爽領津貼。「有這種惡劣的社會氛圍，誰想要生第三個？」

「這篇報導，當然是同事爆料。往後她回去，境遇肯定悲慘」。呂秋遠說，上過媒體新聞，而且還逼得主管要「檢討」福利是不是太好，往後應該要修改法規，讓孕婦不要生孩子還能「享受」諸多法律賦予的權益。「同事眼紅、主管為難、民眾側目、媒體醜化，以後她還能在這樣的職場生存嗎？」

「不要生、不要生，領薪水就給我認真工作；要生就不要依法請假、不要依法領錢，不要佔據公司的缺額，給我離職就好，知道嗎？」呂秋遠表示，成為一位母親，最艱難的永遠不是育兒本身，而是如何在這種外界壓力之下，還能堅強不被擊潰。希望這位母親，不要被這種惡劣的氛圍擊潰，辛苦妳了。