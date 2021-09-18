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不斷更新／中秋連假首日國道一早就塞 南向路段紫爆
（07:00更新）
今天是中秋節連續假期首日，國1中壢轉接二-楊梅南向路段、湖口-竹北南向路段車多壅塞，尤其湖口服務區-竹北的南向路段「紫爆」，時速只有19公里。國3三鶯-鶯歌系統南向路段同樣車多壅塞，時速低於40公里，國3新店-木柵北向路段，時速只有30公里。國5回堵長度：國3（汐止）往國5南6公里、國3（木柵）往國5南8公里。
高速公路局說，預判壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人盡量下午時段出發，節省寶貴時間。
預估國道交通量為125百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）１.4倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。
相關疏導措施包括： 6-12時國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）、國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口及國道5號南港系統南向入口高乘載管制、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、0-24時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
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