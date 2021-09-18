快訊

不斷更新／中秋連假首日國道一早就塞 南向路段紫爆

「悲劇性錯誤」 美軍：無人機攻擊阿富汗錯殺10位平民

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不斷更新／中秋連假首日國道一早就塞 南向路段紫爆

聯合報 / 記者楊德宜曹悅華／台北即時報導
上午7時許國道路況。圖／取自高公局網站
上午7時許國道路況。圖／取自高公局網站

（07:00更新）

今天是中秋節連續假期首日，國1中壢轉接二-楊梅南向路段、湖口-竹北南向路段車多壅塞，尤其湖口服務區-竹北的南向路段「紫爆」，時速只有19公里。國3三鶯-鶯歌系統南向路段同樣車多壅塞，時速低於40公里，國3新店-木柵北向路段，時速只有30公里。國5回堵長度：國3（汐止）往國5南6公里、國3（木柵）往國5南8公里。

高速公路局說，預判壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人盡量下午時段出發，節省寶貴時間。

預估國道交通量為125百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）１.4倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

相關疏導措施包括： 6-12時國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）、國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口及國道5號南港系統南向入口高乘載管制、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、0-24時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

新竹 國道 坪林

延伸閱讀

中山高楊梅段中秋連假遇塞車 可改走臺1、15、61道路

中秋連假遊府城！ 踏青.賞月.拍美景 最Special私房秋遊景點

影／中秋連假前夕 傍晚國三新店到安坑湧現車潮

中秋連假不烤肉來騎鐵馬！東豐鐵馬道今全新開放

相關新聞

4天中秋連假今最塞 下午出發避車潮

今天是中秋連假第一天，西部國道昨下午已開始逐漸湧現車潮，國五車潮則從晚間八時後增多，直到深夜十一、十二時才緩解。高公局表...

你還有機會！大樂透本期頭獎摃龜 連6摃下期上看2.2億

今天開獎的大樂透本期頭獎未開出、連6摃，下期將在9月21日開獎，預估銷售1.75億元，頭獎累積金額預估為上看2.2億元。

不斷更新／中秋連假首日國道一早就塞 南向路段紫爆

（07:00更新）

不塞車，沒光害 中秋賞月不踩雷 私房景點大公開

中秋4天連假登場，最熱門的全民運動「烤肉」盛況不若以往，多個縣市考量疫情紛紛調整防疫措施，禁止公共場域、社區等烤肉活動。儘管如此，戶外賞月可沒因此受限，山上、海邊各有不同風情，本報精選宜蘭、基隆、台中、彰化，以及台南的不踩雷景點，不用人擠人，就能輕鬆賞月、剝柚、吃餅應景過佳節。 想看月亮，墓仔埔也敢去，礁溪的櫻花陵園是個結合美景的墓園，「渭水之丘」更是一大亮點，民眾可以俯瞰蘭陽平原、太平洋，遠眺龜山島。同樣也是位處山上的大同鄉玉蘭茶園，視野寬闊且光害少，現場還有涼亭作為休憩，能飽覽羅東市區夜景和頂上月娘。

晴朗炎熱午後雨 吳德榮：南海有多個熱帶擾動發展跡象

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有...

健康你我他／滿屋柚香撲鼻 整日疲憊頓消

根據研究，柚子含有豐富的維生素Ｃ、Ｂ2及P、胡蘿蔔素及鈣、鉀、磷、鐵等微量元素，具有健胃、消食、化痰、降低膽固醇、預防糖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。