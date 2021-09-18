不斷更新／中秋連假首日國道一早就塞 南向路段紫爆

中秋4天連假登場，最熱門的全民運動「烤肉」盛況不若以往，多個縣市考量疫情紛紛調整防疫措施，禁止公共場域、社區等烤肉活動。儘管如此，戶外賞月可沒因此受限，山上、海邊各有不同風情，本報精選宜蘭、基隆、台中、彰化，以及台南的不踩雷景點，不用人擠人，就能輕鬆賞月、剝柚、吃餅應景過佳節。 想看月亮，墓仔埔也敢去，礁溪的櫻花陵園是個結合美景的墓園，「渭水之丘」更是一大亮點，民眾可以俯瞰蘭陽平原、太平洋，遠眺龜山島。同樣也是位處山上的大同鄉玉蘭茶園，視野寬闊且光害少，現場還有涼亭作為休憩，能飽覽羅東市區夜景和頂上月娘。

2021-09-18 07:10