晴朗炎熱午後雨 吳德榮：南海有多個熱帶擾動發展跡象
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有強對流山區發展，擴展至部分平地，有局部陣雨或雷雨，需防較大雨勢及劇烈天氣。北部23至35度，中部24至36度；南部24至35度，東部23至35度。
明天至下周五太平洋高壓增強，各地晴朗、白天炎熱，最高氣溫達36度左右，應注意防曬、防中暑；天氣穩定，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。意謂秋節前後，各地皆有較高的賞月機率，不致受到雲層太大的干擾。
他說，今天起至下周，南海有多個熱帶擾動發展的跡象；各國模擬結果雖不一致，但都距離台灣很遠、且又朝中南半島前進，中秋連假的天氣不致受到影響。
吳德榮說，璨樹颱風今天繼續侵襲日本本州，帶來風雨、並減弱變性中。
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