中山高楊梅段中秋連假遇塞車 可改走臺1、15、61道路

桃園市楊梅警分局為紓解轄區中秋連續假期車潮，依往年經驗整理出返鄉旅遊交通資訊，包括明天（18日）上午6點到12點，中山高內湖至頭份、國3木柵至香山各交流道南向入口匝道高乘載管制，轄區有楊梅、幼獅交流道，替代道路線為臺1線、臺15線及臺61線。

高乘管制時段可以駛入的車輛為大客車、計程車（含多元化計程車）、持有身心障礙證明、孕婦證明（駕駛人或乘客，需出示孕婦健康手冊及附照片身分證明）、乘載3人（含）以上小型車才能駛入高速公路。

警方也提醒駕駛人利用深夜暫停收費時段避開車潮，暫停收費時段為9月18日至9月20日每天深夜0點至凌晨5點，及9月21日0點至10點暫停收費，不過深夜開車千萬別疲勞駕駛。