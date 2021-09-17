快訊

擲骰子第一名喜獲梅花鹿 獲獎者驚呼「怎麼辦？」

撐不下去了！郭明忠創辦「聖加海南雞飯」百貨全撤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中山高楊梅段中秋連假遇塞車 可改走臺1、15、61道路

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市楊梅去今天下班時間已經有不少返鄉車。記者鄭國樑／翻攝
桃園市楊梅去今天下班時間已經有不少返鄉車。記者鄭國樑／翻攝

桃園市楊梅警分局為紓解轄區中秋連續假期車潮，依往年經驗整理出返鄉旅遊交通資訊，包括明天（18日）上午6點到12點，中山高內湖至頭份、國3木柵至香山各交流道南向入口匝道高乘載管制，轄區有楊梅、幼獅交流道，替代道路線為臺1線、臺15線及臺61線。

高乘管制時段可以駛入的車輛為大客車、計程車（含多元化計程車）、持有身心障礙證明、孕婦證明（駕駛人或乘客，需出示孕婦健康手冊及附照片身分證明）、乘載3人（含）以上小型車才能駛入高速公路。

警方也提醒駕駛人利用深夜暫停收費時段避開車潮，暫停收費時段為9月18日至9月20日每天深夜0點至凌晨5點，及9月21日0點至10點暫停收費，不過深夜開車千萬別疲勞駕駛。

計程車 孕婦 車潮

延伸閱讀

中秋連假遊府城！ 踏青.賞月.拍美景 最Special私房秋遊景點

影／中秋連假前夕 傍晚國三新店到安坑湧現車潮

中秋連假不烤肉來騎鐵馬！東豐鐵馬道今全新開放

避免中秋連假景點大塞車 高市警即日起加強各路段疏導

相關新聞

午後對流雨彈發威！ 北北基桃等7縣市大雨特報

中央氣象局針對七縣市發布大雨特報。午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今日桃園以北、宜蘭地區及新竹、花蓮山區有局部大雨發...

你還有機會！大樂透本期頭獎摃龜 連6摃下期上看2.2億

今天開獎的大樂透本期頭獎未開出、連6摃，下期將在9月21日開獎，預估銷售1.75億元，頭獎累積金額預估為上看2.2億元。

按掉鬧鐘睡回籠覺危險多 肥胖、憂鬱症、罹癌風險統統來

不少現代人都有睡眠上的問題，經常晚上睡不著，早上醒來時沒精神，還想繼續睡「回籠覺」。然而日本媒體卻指出，其實睡回籠覺有害身體健康，最好必須改掉。

訂房網價格比飯店官網更便宜？ 他好奇問原因釣出員工回應

不少人工作出差或自助旅行時，會找CP值高的飯店，住起來舒適又不會太貴，這時候比價就顯得很重要。日前有一位網友表示，他發現很多飯店明明同一個房型，飯店官網訂價卻高於訂房網價格，讓他疑惑「訂房網的訂單要抽成，這樣飯店官網為何不直接賣便宜一點？」有旅遊業員工回應表示，「這算廣告費」。

中山高楊梅段中秋連假遇塞車 可改走臺1、15、61道路

桃園市楊梅警分局為紓解轄區中秋連續假期車潮，依往年經驗整理出返鄉旅遊交通資訊，包括明天（18日）上午6點到12點，中山高...

【環保神父／下】感恩蛋與「黃金」 劉一峰養雞還蓋雞養老院

花蓮玉里的法國神父劉一峰忙於天主堂事務外，1999年接掌收容15歲到45歲智能障礙者的安德啟智中心，2020年又為50歲以上憨兒成立怡峰園。基於對生命尊重，他同年成立「愛心農場」，也為養的200多隻雞打造養老院，雞不能生蛋了無庸擔心成為人類佳餚，「不賺錢沒關係，人和動物都高興過生活最重要」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。