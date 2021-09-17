感恩榮民爺爺為台灣貢獻 潘進隆號召為榮民過中秋
中秋佳節即將到來，為了讓過去為國效力的老榮民感受佳節氣氛，前副參謀總長潘進隆號召南部企業界與陸戰隊退伍社團，連續三年在秋節前夕舉辦「陪祥和山莊榮民爺爺過中秋」活動，大家一起逐桌敬酒感謝榮民伯伯的畢生貢獻與付出，大家還開心上台高唱中華民國海軍陸戰隊隊歌，場面溫馨感人。
潘進隆表示，榮民是社會上可敬可佩的一群人，尤其是單身的「老芋頭」，在許多保國衛民的戰爭中，皆有他們年少翩翩的身影，更有揮淚的訣別、浴血的傷痕，沒有他們過去為台灣的奉獻犧牲，就不可能有今天安定繁榮的進步國家，潘進隆表示，看到榮民伯伯們就如同看到自家長輩一般，尤其這些榮民爺爺出席人數可說是一年年減少，他們為了國家付出了一生的青春歲月，我們應該盡最大的力量去照料他們的晚年生活，讓他們得到最好的關懷與照顧。
從中將軍職退伍的潘進隆在軍職期間就十分關心榮民的生活與安頓，也經常到祥和山莊與長輩們話家常關心身體狀況，殷殷垂詢伯伯們的生活起居，時逢疫情緩解之際，為鼓勵榮民長輩出門透透氣，特地號召企業界與社團出錢出力，舉辦這次中秋聯歡餐會，並且依照防疫規定安排座位讓長輩安心用餐，除了美味餐餚與致贈各種禮物外，還安排表演節目同歡，現場氣氛溫馨，讓榮民爺爺盡享秋節好滋味，也以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。
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