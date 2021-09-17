阿富汗天災人禍不斷 紅十字會發起募款計畫

阿富汗近來政權更迭，國內衝突升溫、乾旱又造成作物短收，加上COVID-19疫情衝擊。紅十字會今天宣布發起募款計畫，盼民眾捐款，協助阿富汗人民渡過危機。

紅十字會今天晚間發布新聞稿指出，阿富汗近期面臨美國撤軍、政權更迭，政治的不確定性使許多民眾流離失所，加上乾旱造成作物短收近200萬噸，又有疫情衝擊，民眾基本生計、醫療需求陷入困境。

紅十字會指出，今年1月以來，由於聖嬰效應及降雨量低於平均值，阿富汗境內有16個省受到乾旱的影響，紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）發起應變行動，除了撥款賑災緊急基金100萬瑞士法郎（約新台幣3000萬元），也緊急對外募款3500萬瑞士法郎（約新台幣10億5000萬元），協助當地賑濟與復原，預計2年內能夠協助56萬阿富汗人民。

紅十字會表示，經過IFRC及阿富汗紅新月會評估，近日擬定行動計畫，將針對7大項目進行援助，包括提供實物、現金、或農作物等，滿足生計與基本需求，並且提供安置與家戶必需品，同時也訓練機動醫療團隊人員，辦理衛生保健活動。

除此之外，紅十字會將在16個社區透過社區水供應啟動計畫，提供家戶水資源處理與訓練，另也將提供個人清潔、衛生用品等，防止性剝削與虐待、回復家庭連繫。

為協助阿富汗人民，紅十字會發起「人道快遞勸募專案」協助阿富汗人民渡過危機，捐款註明「阿富汗人道危機」（https://is.gd/AIxOJQ）。