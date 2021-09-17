快訊

中職／龍王燃燒！王維中7.2局無失分 等到鞏冠開轟摘勝

共同富裕伸向香港？傳中國官員要港商「守規矩、回饋社會」

阿富汗天災人禍不斷 紅十字會發起募款計畫

中央社 / 記者張茗喧台北17日電

阿富汗近來政權更迭，國內衝突升溫、乾旱又造成作物短收，加上COVID-19疫情衝擊。紅十字會今天宣布發起募款計畫，盼民眾捐款，協助阿富汗人民渡過危機。

紅十字會今天晚間發布新聞稿指出，阿富汗近期面臨美國撤軍、政權更迭，政治的不確定性使許多民眾流離失所，加上乾旱造成作物短收近200萬噸，又有疫情衝擊，民眾基本生計、醫療需求陷入困境。

紅十字會指出，今年1月以來，由於聖嬰效應及降雨量低於平均值，阿富汗境內有16個省受到乾旱的影響，紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）發起應變行動，除了撥款賑災緊急基金100萬瑞士法郎（約新台幣3000萬元），也緊急對外募款3500萬瑞士法郎（約新台幣10億5000萬元），協助當地賑濟與復原，預計2年內能夠協助56萬阿富汗人民。

紅十字會表示，經過IFRC及阿富汗紅新月會評估，近日擬定行動計畫，將針對7大項目進行援助，包括提供實物、現金、或農作物等，滿足生計與基本需求，並且提供安置與家戶必需品，同時也訓練機動醫療團隊人員，辦理衛生保健活動。

除此之外，紅十字會將在16個社區透過社區水供應啟動計畫，提供家戶水資源處理與訓練，另也將提供個人清潔、衛生用品等，防止性剝削與虐待、回復家庭連繫。

為協助阿富汗人民，紅十字會發起「人道快遞勸募專案」協助阿富汗人民渡過危機，捐款註明「阿富汗人道危機」（https://is.gd/AIxOJQ）。

阿富汗 紅十字會 疫情

延伸閱讀

阿富汗政變加上疫情延燒…拜登支持度跌至44% 創上任來新低

王毅：周邊國家應幫助阿富汗融入區域合作

目睹兒子出生過程嚇壞 曾駐守阿富汗軍人爸罹患創傷後壓力症候群

王毅：美國應對阿富汗重建負主要責任，不能一走了之

相關新聞

午後對流雨彈發威！ 北北基桃等7縣市大雨特報

中央氣象局針對七縣市發布大雨特報。午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今日桃園以北、宜蘭地區及新竹、花蓮山區有局部大雨發...

按掉鬧鐘睡回籠覺危險多 肥胖、憂鬱症、罹癌風險統統來

不少現代人都有睡眠上的問題，經常晚上睡不著，早上醒來時沒精神，還想繼續睡「回籠覺」。然而日本媒體卻指出，其實睡回籠覺有害身體健康，最好必須改掉。

防疫旅館騙很大！花3.7萬睡發霉床、蟑螂作伴 消基會籲把關

為防堵新冠病毒，凡從國外入境者均應接受為期14天的隔離檢疫，入住集中檢疫所或防疫旅宿。消基會今召開記者會指出，這段期間接...

訂房網價格比飯店官網更便宜？ 他好奇問原因釣出員工回應

不少人工作出差或自助旅行時，會找CP值高的飯店，住起來舒適又不會太貴，這時候比價就顯得很重要。日前有一位網友表示，他發現很多飯店明明同一個房型，飯店官網訂價卻高於訂房網價格，讓他疑惑「訂房網的訂單要抽成，這樣飯店官網為何不直接賣便宜一點？」有旅遊業員工回應表示，「這算廣告費」。

首創！國內3院啟動開放醫院 留醫師技術保產婦安全

衛福部醫事司去年起，推動周產期醫療網，建立起各縣市的轉診網絡，並考量產科醫師流失，出去開業礙於營運壓力紛紛關掉診所產房，...

【環保神父／下】感恩蛋與「黃金」 劉一峰養雞還蓋雞養老院

花蓮玉里的法國神父劉一峰忙於天主堂事務外，1999年接掌收容15歲到45歲智能障礙者的安德啟智中心，2020年又為50歲以上憨兒成立怡峰園。基於對生命尊重，他同年成立「愛心農場」，也為養的200多隻雞打造養老院，雞不能生蛋了無庸擔心成為人類佳餚，「不賺錢沒關係，人和動物都高興過生活最重要」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。