明天是中秋連假首日最塞！ 嚴防6地雷路段下午再出發

今年中秋連假有四天，今天是放假前一天上班日，交通部高速公路局說，西部國道下午4時候湧現車潮，國5則預計晚間8時後會再迎來一波車潮。此外高公局說，明天是連假中最塞的一天，共有六大地雷路段，提醒要走西部國道的民眾，可以利用中午後，要走國5的，則可以下午4時後再出發。

高公局說，西部國道路網下午4時後湧現車潮，壅塞路段包括國1南向東湖至五股、湖口至新竹，北向桃園至五股、圓山至東湖，國3南向新店至樹林，其餘路段大致正常。截至下午5時，國道全線交通量為71.6百萬車公里，預估本日交通量為112百萬車公里。

高公局補充，今天下午3時後，車子陸續比較多，造成局部路段壅塞。不過新竹路段受到下雨影響，中南部則因為有事故造成壅塞居多，其中麻豆路段有比較嚴重車禍，對車道影響比較多，彰化路段也是受到事故影響導致塞車。整體白天都還是在112百萬車公里上下，跟平常周五逾90萬百萬車公里比，是多了一些，但都還在預期內。下班後西部國道車潮才有比較明顯。

國5部分，高公局說，下午後南港到國5方向車多，但國5主線仍然維持在時速40到60公里，雪隧內偶有車多狀況。預計往國5另一波尖峰在晚間8時後，主要是下班且吃完飯後車潮，可能會塞到深夜11、12時。

高公局說，明天為中秋節連續假期首日，預估國道交通量為125百萬車公里，為年平均平日88百萬車公里1.4倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

相關疏導措施包括 6-12時國1內湖至頭份 (含高架堤頂、環北及機場系統 )、國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口及國道5號南港系統南向入口高乘載管制、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、0-24時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局說，預判明天壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，行車時間是平常三到五倍，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。