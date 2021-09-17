愛盲與國泰慈善基金聯手 培力少年嚐愛的月餅

愛盲基金會結合國泰慈善基金會與善心人士，募集愛心中秋禮盒，不但協助庇護員工穩定就業，今天捐贈禮盒給新北市少年培力園，送月餅到更生培力的少年家中，陪伴過溫暖中秋。

更生少年關懷協會秘書長江元凱今天表示，關懷服務的對象多來自弱勢家庭少年，年紀最小的孩子是國小3年級的「小晴（化名）」，她進到少年觀護所的原因是偷御飯糰。

協會表示，小晴是隔代教養家庭，奶奶做資源回收，時常早出晚歸，很難照顧到她的基本三餐。小晴常去超商偷飯糰、零食果腹，冷了就偷襪子和發熱衣。小晴從小到大很少有機會能吃到中秋月餅，今年由協會送月餅到府，是奢侈的幸福。

協會說，協會1年服務6萬多名弱勢兒少，透過電話或家庭訪視關心，除心靈支持也募集物資幫助孩子的家庭。今年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的衝擊，於是透過愛盲基金會、國泰慈善基金會攜手送愛，藉平台認購由愛盲庇護員工親手包裝的中秋禮盒，以實際行動支持庇護工場。

國泰慈善基金會總幹事鍾茂季表示，送愛專案開創公益合作的新作法，1星期募集1000份愛心禮盒，讓庇護員工擁有工作機會，今天下午致贈給關懷的更生關懷培力少年，感受社會的溫暖。未來將持續支持有熱情、有使命的公益團體，服務更多需要幫助的人。

愛盲基金會董事長謝邦俊說，基金會每年服務身心障礙青年約80人，但就業服務經費也是基金會的沉重負擔。感謝社會大眾的暖心認購，協助身心障礙者自立自主，也帶給培力少年感動。