佳冬戰備道戰機認證平穩 全線開通迎秋節連假車潮

不少人工作出差或自助旅行時，會找CP值高的飯店，住起來舒適又不會太貴，這時候比價就顯得很重要。日前有一位網友表示，他發現很多飯店明明同一個房型，飯店官網訂價卻高於訂房網價格，讓他疑惑「訂房網的訂單要抽成，這樣飯店官網為何不直接賣便宜一點？」有旅遊業員工回應表示，「這算廣告費」。

2021-09-17 17:12