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佳冬戰備道戰機認證平穩 全線開通迎秋節連假車潮

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
周三清晨完成戰機起降台1線屏東佳冬戰備道，今天下午4時恢復全線通車，讓用路人感受堪稱目前全台最平穩的省道路段。記者潘欣中／攝影
周三清晨完成戰機起降台1線屏東佳冬戰備道，今天下午4時恢復全線通車，讓用路人感受堪稱目前全台最平穩的省道路段。記者潘欣中／攝影

台1線屏東佳冬戰備道是唯一的省道戰備跑道，也是高屏地區南下台東和屏東墾丁的要道；今年漢光演習在周三清晨首度完成四型戰機起降驗證，公路總局當天中午12時僅開放外側車道，經全力趕工，中央分隔島護欄重新置回、相關號誌拆除和路面交通標示重新劃設，今天下午4時全線開放，迎接明天中秋4天連假每日6萬車潮。

公路總局表示，屏東縣佳冬鄉台1線429K+850至432K+600的跑道刨鋪工程，於9月14日上午8時到15日上午12時，配合空軍第6混合聯隊移除長達2574公尺的中央分隔島護欄及相關號誌拆除，為趕上中秋連假的龐大車潮，這幾天全力施工回復舊貌，下午4時恢復南北雙向各3快1慢車道通行，讓用路人感受堪稱目前全台最平穩的省道路段。

周三清晨完成戰機起降台1線屏東佳冬戰備道，今天下午4時恢復全線通車，讓用路人感受堪稱目前全台最平穩的省道路段。記者潘欣中／攝影
周三清晨完成戰機起降台1線屏東佳冬戰備道，今天下午4時恢復全線通車，讓用路人感受堪稱目前全台最平穩的省道路段。記者潘欣中／攝影

屏東縣 漢光演習 連假

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