中秋連假不烤肉來騎鐵馬！東豐鐵馬道今全新開放

中秋連假明天開跑，防堵疫情優先，多縣市禁止在公眾場合烤肉，台中知名東豐鐵馬道於今天下午修復完畢，迎頭趕上中秋假期，台中市議員謝志忠今負腳傷帶領單車業者體驗全新車道，歡迎民眾連續假日來台中體驗自行車樂趣。

日前疫情警戒降為二級，東豐鐵馬道已於8月9日鬆綁開放，但礙於自行車道1.9K處坡道仍在施工，約有200至300米路段封閉，導致自行車道路阻斷不連通，單車族通行不便，更有安全疑慮。

東豐鐵馬道修復工程原本預計至10月30日止，謝志忠上月底邀集相關單位進行會勘，並指出，修復日期橫跨重要的暑假、中秋連假與雙十連假，當地單車業者因疫情已苦不堪言，希望施工單位盡早修復，早日提供完善、舒適的自行車道供民眾騎乘。

謝志忠表示，感謝施工單位大力配合，東豐鐵馬道於今天(17日)順利完工，並於下午4點正式對外開放，雖然他左腳負傷，仍帶領單車業者搶先體驗全新自行車道，並大讚車道環境優美、舒適，歡迎全國民眾於中秋連假來台中體驗自行車之旅。

台中市大台中腳踏車休閒協會理事長游志旺表示，鐵馬道受疫情影響很大，但經過整修與綠美化，自行車道騎乘起來更加舒適，沿途體驗人情味濃厚的各式商家，歡迎大家一起來起「騎桃」。