五倍券「買1送1再加1」 花蓮海洋公園國旅券下殺28折

政府的五倍券及國旅券即將上路，花蓮遠雄海洋公園推出紙本五倍券優惠方案─「五倍券+1+1+1入園」，提供約下殺48折的優惠；另外針對120萬張的國旅券，推出國旅券2人同行不限身份只要1000元的超殺價，同時再享隔日免費入園，優惠直接下殺28折。

遠雄海洋公園針對紙本五倍券，提供多項優惠，只要持紙本五倍券於現場臨櫃購票，即可享優惠。其中，「五倍券1+1+1入園優惠」時間自10/8至2022年4/30，現場購買全票890元，即加送100元餐飲商品抵用券一張，另外再加碼送隔日免費入園。

「五倍券宜花東鄉親優惠」針對設籍宜蘭、花蓮、台東的鄉親（或身分證G、U、V者），可享500元優惠；「五倍券當月壽星優惠」凡當月壽星出示身份證件，可享500元優惠。此外，也提供五倍券200元面額的餐飲優惠加值選擇，以及面額200元、500元的主題福袋供遊客選擇。

海洋公園也針對國旅券推優惠，持數位國旅券於園區現場櫃購票，可享2人同行1000元優惠(不限身份)，隔日還可免費再入園，最高約享28折。