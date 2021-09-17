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訂房網價格比飯店官網更便宜？ 他好奇問原因釣出員工回應

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發現訂房網價格比飯店官網來得便宜，他不解為何要讓訂房網抽成？旅遊業員工解答「算是廣告費」。示意圖／ingimage
網友發現訂房網價格比飯店官網來得便宜，他不解為何要讓訂房網抽成？旅遊業員工解答「算是廣告費」。示意圖／ingimage

不少人工作出差或自助旅行時，會找CP值高的飯店，住起來舒適又不會太貴，這時候比價就顯得很重要。日前有一位網友表示，他發現很多飯店明明同一個房型，飯店官網訂價卻高於訂房網價格，讓他疑惑「訂房網的訂單要抽成，這樣飯店官網為何不直接賣便宜一點？」有旅遊業員工回應表示，「這算廣告費」。

網友在PTT表示，最近他出差要訂房，發現很多飯店都會「同一個房型官網訂價比訂房網高」。他舉例，官網訂房或者打去飯店客服詢問，價格是3400元，但訂房網賣3200多元，再加上銀行信用卡特約，還會額外現金回饋，最終價格落在約3100元。

他指出，訂房網的訂單還會抽成，所以如果客人是用訂房網來訂，實際上飯店拿到的錢會少於3100元，假設飯店拿到2900元，那這樣客人都會去訂房網訂，而不會去官網。因此，他不解「那官網為什麼不賣3000元這樣中間的價格，賺得還會比訂房網來得多？」

對此，有網友指出，「這是批發跟零售的差別，飯店給訂房網賣， 訂房的人事成本就由訂房網承擔，訂房網一次性代理幾百家飯店，訂房人員成本也可以分攤」。

還有旅行業員工站出來回答，他指出，如果是要訂知名飯店的客人才會覺得很奇怪，但對於中小規模、知名度低的飯店經營行銷來說，更多的是經由訂房網才會讓客人知道有這飯店，所以對飯店而言，這是一種廣告費用支出，不給足夠優惠難以與周邊業者競爭。

員工透露，會去飯店官網訂房的客人分為兩種，第一種人最少，就是只住一次，要求最便宜價格的客人，另一種是住習慣這間飯店，同時也不太會去其他訂房網看價錢的客人。

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