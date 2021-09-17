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傳藝動物園大展登場 120件文物兼具美感與祝福意涵

中央社 / 宜蘭縣17日電

國立傳統藝術中心宜蘭園區「傳藝動物園」大展今天起至民國112年底登場，園區以各類與動物有關的120件藝術文物對外展出，兼具美感與各種祝福意涵。

傳藝中心宜蘭園區表示，在傳統藝術中，動物是常見題材，牠們被人類賦予各種吉祥祝福的寓意，有些是因動物本身的特質或能力，像是雞因會吃蟲，蟲象徵疫病，所以雞就象徵驅除疫病。

有些從動物名稱的諧音延伸祝福之意，像是蝙蝠的「蝠」與「福」（幸福）、「富」（富足）諧音，在許多的服飾、器物上就常用到蝙蝠的造型，例如常見的五隻蝙蝠圖樣，就蘊含有「五福臨門」的意思。

國立傳統藝術中心主任陳悅宜表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐的此刻，大家身心難免疲累。園區此時推出大展，希望藉由這些富涵吉祥寓意的動物造型文物，用牠們趨吉避疫的超能力，帶給大家身心安頓的力量。

此外，展場中除有精采文物可看，還有超過10公尺的弧形牆面投影，一場包含麒麟、獅子、大象以及威猛的龍，展開大冒險劇情，也呈現不同的祝福意涵。

蝙蝠 文物

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