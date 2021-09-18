在家就能做瑜珈！網友熱議的經典瑜珈動作練起來！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「瑜珈」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的七大人氣瑜珈周邊商品，以及五大熱門瑜珈動作聲量。

「瑜珈」除了減肥及舒緩身心的效果廣為人知外，入門門檻低、器材簡單且在家就能做的特性，也非常適合疫情新生活，因此近年來越來越多人投入這項運動，希望能透過瑜珈追求身心靈的平靜。

運動也要穿得美美的！ 亮色「瑜珈服」最受歡迎

瑜珈必備的器材「瑜珈墊」市售選項百百種，常讓民眾在選購時不知道從何下手，因此時常有網友在網路上提問「瑜珈墊該怎麼挑選？」，在眾多回覆中，部分網友表示「買便宜的就好，差不了多少」、「迪卡儂的就很好用了」，認為目前市售瑜珈墊品質都不錯，不必特別花大錢，但也有人認為「常用的話，投資一塊好一點的很值得欸」、「止滑跟親膚的感覺真的有差」，如果時常使用的話，也可依照需求，挑選價位較高的品牌；除此之外，「瑜珈服」的挑選也是民眾熱議的話題之一，搭上近年的健身熱潮，許多人也會選擇以彈性佳、伸展性好的瑜珈服作為重訓服，而除了材質之外，最多人關心的就是瑜珈服的款式、顏色，希望在運動之餘也能穿得美美的，因此瑜珈服品牌爭相推出各色時尚瑜珈服，搶佔愛美民眾的市場，其中又以「桃紅色」、「湖水綠」等亮色系最受討論，像是有網友就提問「哪家亮色瑜珈褲穿起來最好看啊？」，吸引網友分享自己喜愛的品牌及款式。

Top7熱門瑜珈周邊商品網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而瑜珈的輔助器材，如瑜珈磚、瑜珈彈力帶、瑜珈球等，也是民眾做瑜珈時的好選擇，如柔軟度較差的人可以使用瑜珈磚協助伸展動作，而想訓練肌力的民眾，則可藉由瑜珈彈力帶增加動作阻力、訓練核心肌，像是日前就有民眾發文「新手想加強動作難度，應該要買幾公斤的彈力帶比較適合？」，獲得不少網友提供建議。

基本「下犬式」改善骨盆前傾引熱議 經典「拜日式」做對有夠難！

而在瑜珈動作方面，各個動作需施力的部位皆不同，其中將整個身體伸展成顛倒V字型的「下犬式」為瑜珈入門動作之一，牽動臀部、大腿肌，並伸展小腿肌，能夠同時訓練肌力及柔軟度。另外日前也有網友分享，自己本來有嚴重的骨盆前傾問題，但透過每天練下犬式，近來發現骨盆前傾問題有所改善，讓不少有相同困擾的網友躍躍欲試。

熱門瑜珈姿勢網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外由多個瑜珈基本功串聯而成的經典姿勢——「拜日式」同樣受到網友熱議，雖然拜日式看似動作簡單，但也有網友發文表示「練了好幾個月才真正把拜日式做對」，吸引許多民眾心有戚戚焉地熱烈回應「對！！練好整套超難」、「姿勢正確、每天做，真的很有感」。

如果苦於長期宅在家裡當「沙發馬鈴薯」，想久違地動動筋骨、伸展肌肉，不妨拿出瑜珈墊，透過瑜珈體驗身心合一的奇妙感受！

觀看原文→ https://bit.ly/2XpdoFg

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》