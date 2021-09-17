快訊

家人、男友都確診「卻沒被隔離」 新北20歲女染疫要查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋連假開跑！中市二分局將加強取締酒駕

聯合報 / 記者 劉柏均/台中即時報導
台中市第二分局表示，中秋連假時期將會執行專案勤務，加強酒駕取締，展現酒駕零容忍決心。圖／第二分局提供
台中市第二分局表示，中秋連假時期將會執行專案勤務，加強酒駕取締，展現酒駕零容忍決心。圖／第二分局提供

為期四天的中秋連續假期將於18日開始，雖因疫情二級警戒，台中市政府祭出中秋烤肉禁令，違者最高可罰1.5萬，但只要符合規定，鄰里社區仍然可舉行中秋聯歡活動，台中市第二分局表示，連假期間將針對易肇事、飲酒路時段加強巡查，也已規劃了各項專案勤務，展現「酒駕零容忍」的決心。

中市二分局表示，中秋連假時期，除了配合防疫工作執行外，也規劃了專案勤務，加強不定時不定點的區域巡邏，針對較容易肇事或飲酒的路段加強取巡邏取締，也將安排警力在重要路段加強「移動式測速照相」的勤務，希望能夠透過嚇阻作用，降低因車速或酒駕等的交通事故發生的機率。

中市二分局也提醒，中秋聚會也要注意「隔日醉」，只要前一晚有喝酒或食用含酒精料理，只要未充分休息，體內酒精未代謝完全，仍然檢驗得出酒測值，此時一樣算是酒後駕車。

分局長陳家銘表示，中秋節的宴飲聚會，除了符合防疫規定外，也可多多搭乘大眾運輸工具，或是使用代駕方式，警方將會嚴格取締酒駕違規，提醒民眾切勿存有僥倖心態，保障市民安全。

中秋節

延伸閱讀

中秋連假防車潮 北市警加強疏導百處路段

中秋連假內埔警化身虛擬「賽門」 教你豬腳街怎麼停車

疫情趨緩中秋連假住房回溫 墾丁旅館前2天多滿房

今下午湧中秋連假首波南下車潮 國5恐塞到半夜

相關新聞

午後對流雨彈發威！ 北北基桃等7縣市大雨特報

中央氣象局針對七縣市發布大雨特報。午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今日桃園以北、宜蘭地區及新竹、花蓮山區有局部大雨發...

按掉鬧鐘睡回籠覺危險多 肥胖、憂鬱症、罹癌風險統統來

不少現代人都有睡眠上的問題，經常晚上睡不著，早上醒來時沒精神，還想繼續睡「回籠覺」。然而日本媒體卻指出，其實睡回籠覺有害身體健康，最好必須改掉。

防疫旅館騙很大！花3.7萬睡發霉床、蟑螂作伴 消基會籲把關

為防堵新冠病毒，凡從國外入境者均應接受為期14天的隔離檢疫，入住集中檢疫所或防疫旅宿。消基會今召開記者會指出，這段期間接...

首創！國內3院啟動開放醫院 留醫師技術保產婦安全

衛福部醫事司去年起，推動周產期醫療網，建立起各縣市的轉診網絡，並考量產科醫師流失，出去開業礙於營運壓力紛紛關掉診所產房，...

五倍券「買1送1再加1」 花蓮海洋公園國旅券下殺28折

政府的五倍券及國旅券即將上路，花蓮遠雄海洋公園推出紙本五倍券優惠方案─「五倍券+1+1+1入園」，提供約下殺48折的優惠...

雨彈升級！ 桃園豪雨猛轟 9縣市防大雨

中央氣象局針對10縣市發布豪雨、大雨特報，其中桃園市升級為豪雨。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。