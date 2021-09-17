中秋連假開跑！中市二分局將加強取締酒駕

為期四天的中秋連續假期將於18日開始，雖因疫情二級警戒，台中市政府祭出中秋烤肉禁令，違者最高可罰1.5萬，但只要符合規定，鄰里社區仍然可舉行中秋聯歡活動，台中市第二分局表示，連假期間將針對易肇事、飲酒路時段加強巡查，也已規劃了各項專案勤務，展現「酒駕零容忍」的決心。

中市二分局表示，中秋連假時期，除了配合防疫工作執行外，也規劃了專案勤務，加強不定時不定點的區域巡邏，針對較容易肇事或飲酒的路段加強取巡邏取締，也將安排警力在重要路段加強「移動式測速照相」的勤務，希望能夠透過嚇阻作用，降低因車速或酒駕等的交通事故發生的機率。

中市二分局也提醒，中秋聚會也要注意「隔日醉」，只要前一晚有喝酒或食用含酒精料理，只要未充分休息，體內酒精未代謝完全，仍然檢驗得出酒測值，此時一樣算是酒後駕車。

分局長陳家銘表示，中秋節的宴飲聚會，除了符合防疫規定外，也可多多搭乘大眾運輸工具，或是使用代駕方式，警方將會嚴格取締酒駕違規，提醒民眾切勿存有僥倖心態，保障市民安全。