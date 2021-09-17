禁脫口罩癮君子壓「疫」好痛苦 國健署祭4招戰勝菸癮

防疫維持二級警戒，外出需全程配戴口罩，而室內吸菸會違反防疫規定，且影響家人健康，近期中秋節家人團聚，二手、三手菸恐傷害自己與家人的肺，讓「癮君子」好為難。國民健康署提出4招方法，提供民眾戰勝菸癮，呼籲民眾及早戒菸，健康陪伴家人一輩子。

根據國民健康署109年國人吸菸行為調查，近4成曾經吸菸者目前已不再吸菸，主要的戒菸原因為改善健康、怕生病、怕老、懷孕等健康因素（占53.8%），其次為家人及同儕因素（占14.8%），由此可見健康及人際因素是很重要的戒菸動力。

世界衛生組織在戒菸的百項理由中，列舉4項為了親友戒菸的理由，包括：

1.你會想當孩子、朋友以及親密伴侶的好榜樣而選擇戒菸。

2.吸菸可能對社交互動與社會關係有負面之影響。

3.戒菸意味著你將不會受限於特定社交場合，也不會感覺被孤立或必須離開場合去抽菸。

4.戒菸可讓你不因吸菸而停下手邊的工作，進而促使你更有生產力。

另外，世界衛生組織也提出戒菸秘訣助克服菸癮。包括在與菸癮妥協之前，盡可能地拖延。深呼吸10次放鬆自己，直到想抽菸的衝動結束。喝水是一種代替抽菸的健康方案。做其他事情來轉移注意力：如沖澡、閱讀、散步、聽音樂。

國健署提醒，在疫情隱形傳播鏈威脅下，室內外脫口罩吸菸，且未保持社交距離，除了傷身及傷荷包外，還會大幅增加染疫的風險。吸菸危害吸菸者的器官外，更可能罹患肺部疾病、癌症、心血管疾病、糖尿病及失智症等，平均壽命至少減短10年。

國健署呼籲民眾及早戒菸，也可多利用免費的戒菸專線0800-636363，讓您不出門也能由專業人員提供便利性與隱密性兼具之諮詢服務，為您量身打造專屬的戒菸計畫，亦可使用Line通訊軟體的戒菸諮詢服務(ID：@tsh0800636363)，為您解決戒菸過程中所遇到的困難與挫折，並適時給予最大的支持與鼓勵。更請參考國民健康署的戒菸教戰手冊，提供您戒菸過程中應對戒斷症狀的技巧，與您一同擺脫菸癮。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康