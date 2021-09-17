首創！國內3院啟動開放醫院 留醫師技術保產婦安全

衛福部醫事司去年起，推動周產期醫療網，建立起各縣市的轉診網絡，並考量產科醫師流失，出去開業礙於營運壓力紛紛關掉診所產房，因此開始推動「開放醫院產房」，供有技術的診所醫師，不用負擔產房營運費用，也能協助產婦接生，今年7月起，國內台大雲林分院、苗栗大千醫院、屏東基督教醫院等三家醫院啟動開放產房，盼留住醫師技術也能確保產婦安全。

全球每天約有810名婦女因懷孕、分娩等可預防原因死亡。台灣自104年推出「生育事故救濟計畫」整理出國內產婦的生產「六大高風險」，分別妊娠高血壓及子癲前症、胎兒窘迫、植入性胚胎／前置胎盤、胎盤早期剝離、產後大出血、羊水栓塞／靜脈栓塞。

醫事司司長劉越萍表示，透過六大風險增加各醫療院所對於產婦的風險釐清，避免類似生產事故再次發生。而從數據顯示，前年因生產死亡孕婦28人、去年降至21人。

不過，礙於少子化的影響，國內產科醫師逐年下降或是能提供接生的診所愈來愈少。劉越萍表示，現在生孩子大多都往醫院跑，若產婦突然急產，住家附近沒有醫院，僅存的診所卻沒辦法接生，將大幅增加生產事故的發生。

劉越萍表示，衛福部去年起開始推動「周產期照護網絡計畫」，主要有幾大重點，第一是診所發現高風險的產婦時，即時轉診到大醫院，不要再像以前一樣「等生了再轉」，現在希望「轉媽媽、別轉寶寶」，讓有能力處理高風險產婦的醫院能及早接手，降低生產事故以及增加新生兒出生率。為了鼓勵轉診，也編列公務預算，提供轉診救護車費用，不讓醫院端支付，增加轉診意願。

第二部分是推動「開放醫院產房」。劉越萍表示，開放產房是希望大醫院的產房能讓診所醫師可以使用。她說，少子化讓產科診所沒辦法24小時提供產房服務，很多診所產房紛紛拉下鐵門，再也不提供接生服務，產婦若要生產都得往大醫院去，有些小醫院還有能力讓產房24小時營運，卻「空著」沒用，導致資源分配不均。

既然如此，讓有辦法提供24小時營運產房的醫院，開放給有能力接生的診所醫師使用，劉越萍表示，該名診所醫師也不是說用就能用，必須要進入周產期醫療網絡，成為該醫院的兼任醫師，無論是診所的產婦要生產，或是協助大醫院的產婦接生，兼任醫師可以共同使用產房。

一來可以讓醫師「留住技術」，不因自家診所沒有產房就疏忽技術，另外一方面也能讓診所可以降低營運成本，同時幫助產婦獲得最好的照顧，產檢可以在診所，生產可以在醫院，且由同一位醫師執行，讓產婦更為安心。

劉越萍表示，開放產房的制度「很難推」，第一是診所醫師即使不用接生，也不會喪失生計；第二是醫院要提供出產房，讓診所的兼任醫師使用，沒有任何誘因。

針對第一個原因，醫事司編列公務預算，提供願意「保留技術」的醫師，只要到開放產房接生，每一次拿到共同照顧費，由醫事司的公務預算支出。針對醫院的部分，現在正在與健保署談，將原本生產包裹式給付更細分，有提供服務的醫院可以給予不一樣的給付，同時也會提供醫院獎勵。

劉越萍表示，目前開放產房已經開始嘗試運行，並有三家醫院提出申請，於今年七月核准通過，分別為台大雲林分院、苗栗大千醫院、屏東基督教醫院，將協助該縣市的產科網絡，增加產婦生產的安全性。