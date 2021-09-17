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按掉鬧鐘睡回籠覺危險多 肥胖、憂鬱症、罹癌風險統統來

聯合新聞網 / 綜合報導
睡回籠覺不只恢復效率差，還可能造成肥胖、憂鬱症、心血管疾病等多種風險。圖片來源／ingimage
睡回籠覺不只恢復效率差，還可能造成肥胖、憂鬱症、心血管疾病等多種風險。圖片來源／ingimage

不少現代人都有睡眠上的問題，經常晚上睡不著，早上醒來時沒精神，還想繼續睡「回籠覺」。然而日本媒體卻指出，其實睡回籠覺有害身體健康，最好必須改掉。

根據日本媒體「NEWSポストセブン」報導，很多人在起床時覺得沒有睡飽，就會再回頭睡回籠覺，以為這樣補眠，可以讓精神好一點。然而大腦事實上在鬧鐘響起時，就已經開始啟動運轉了。

由於人體從清醒進到深層睡眠，需要花到約90分鐘的時間，但一般為了上班上課，設定鬧鐘「貪睡功能」睡回籠覺，頂多就多睡個10分鐘左右，只能算是淺眠，對恢復疲勞的效果非常有限。

不只如此，人在起床後，會分泌「皮質醇」增加體內血糖值，好應付清醒後的活動。然而如果再回頭去睡，這些能量就無法進行消耗，容易堆積導致肥胖，就像吃過東西再睡一樣。而要是睡回籠覺的習慣超過兩週，身體則會減少皮質醇的分泌量，反而讓身體血糖值變低且壓力感提升，增加憂鬱症的風險。

報導更指出，選擇在放假日睡回籠覺補眠，更是會打壞自律神經，一旦固定的睡眠週期遭到破壞，就難以再進行回復。要是睡眠時間不穩定，就會提高糖尿病、肥胖、心血管疾病及癌症的風險。因此固定睡眠時間，並且避免睡回籠覺的習慣，才是健康的睡眠之道。

睡眠 日本

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