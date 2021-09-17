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外籍看護足底痛到要命 雇主心疼陪她就醫解疾患

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬（見圖）說，足底筋膜炎採保守治療若改善有限，可嘗試水介質震波治療，記者王昭月／攝影
活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬（見圖）說，足底筋膜炎採保守治療若改善有限，可嘗試水介質震波治療，記者王昭月／攝影

一名外籍看護因工作需長期走動，足底一碰地就痛，只能踮著腳尖走，雇主看了不忍心，陪她就醫，經檢查是足底筋膜炎，因是復發，保守治療改善有限，醫師建議採水介質震波治療，促組織再生及修復，這名外籍看護腳痛緩解，不再痛到不能走。

收治外籍看護的活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬說，患者兩年前曾因足底筋膜炎到其他醫院接受藥物治療，這次又復發，腳跟劇痛，已影響日常活動，且照X光還發現骨刺增生，一般打針吃藥的保守治療，恐怕改善不大。

楊表示，足底筋膜炎很容易復發，發作時的疼痛常影響日常活動或工作，水介質震波療法是非侵入性治療，門診就能做，每次約需10到20分鐘，單次治療耗時短。施打的地方雖然短時間會腫脹、疼痛，但2、3天就緩解。

這名飽受足底筋膜炎的外籍看護，經雇主貼心送醫，不再不良於行，雇傭間的情份傳為佳話。

外籍看護足底筋膜炎復發，痛到不能走，X光圖為足後跟痛點。記者王昭月／攝影
外籍看護足底筋膜炎復發，痛到不能走，X光圖為足後跟痛點。記者王昭月／攝影

外籍看護 筋膜炎

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