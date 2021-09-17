快訊

國民黨不滿政院3+11報告 撕毀撒向蘇貞昌阻止專案報告

越野機車男尖石山區失聯7天找到了 虛弱躺河床待援

防疫旅館騙很大！花3.7萬睡發霉床、蟑螂作伴 消基會籲把關

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
消基會今召開記者會指接獲多名入住防疫旅館的消費者投訴，呼籲主管機關把關防疫旅館的品質。圖／消基會提供
消基會今召開記者會指接獲多名入住防疫旅館的消費者投訴，呼籲主管機關把關防疫旅館的品質。圖／消基會提供

為防堵新冠病毒，凡從國外入境者均應接受為期14天的隔離檢疫，入住集中檢疫所或防疫旅宿。消基會今召開記者會指出，這段期間接獲不少入住防疫旅館的消費者投訴，包括實際房間與官網照片落差大、環境髒亂等，讓隔離期間的入住者猶如「坐牢」，且投訴無門，呼籲主管機關應把關防疫旅館品質，加強事前查核，並建立消費者反映意見管道及緊急協助機制。

消基會秘書長徐則鈺表示，接受檢疫的入境旅客及民眾，依照政府規定每日必須自行負擔入住費用，既然必須支付費用（對價）換取旅宿業者提供住宿及相關的服務，兩者的法律關係就屬於消費者保護法上所指的「消費關係」，適用消費者保護法，但消基會要問的是，民眾願意配合、支付費用，但是否受到支付費用後應得到的待遇？

徐則鈺質疑，中央政府發給防疫旅館補助金，每入住一人每日補助800元，業者既然接受政府補償，依法被徵用作為檢疫旅館，等於是受政府委託，政府事先有無訂定妥適標準，進行審核與把關？

徐則鈺表示，消基會接獲不少消費者投訴入住防疫旅館猶如坐牢，諸如實際房間環境與官網文宣照片有落差、不整潔、每天餐點內容大同小異、空調設備不佳、無法在供餐時間以外叫美食外送等。

投訴者劉先生說，他事先透過網路預訂苗栗的防疫旅館，月初入住後卻發現實際環境與官網完全不同，且房內到處有蟑螂、螞蟻、蚊蟲，床頭、床墊也發霉，因為申訴無門，只好集結10多名受害房客一起向消基會投訴。

劉先生說，這家防疫旅館每天收2700元，14天住下來，他總共付了3萬7800元，卻得到如此的服務品質跟水準，讓人無法接受，政府徵用這樣低劣品質的旅館作為檢疫使用，卻沒有事盡到把關、審查與管理的責任。

消基會董事長黃怡騰表示，提供符合衛生、安全、防疫功能的住宿服務，是防疫旅館的基本義務，從消費者對申訴意見內容來看，旅館經營業者可能有「欺生」嫌疑，另有少數業者吝於加強旅館設備，頗有發「災難財」的心態。

消基會呼籲，應強化防疫旅館官網網頁查核，事先確認旅館所刊登內容是否與實際相符，若發現防疫旅館服務品質不佳、屢被投宿旅客申訴，應即以查明，對於違規事實查有實據者應予除名。

消基會說，主管機關對於入選為防疫旅館的業者，應事前實地查核品質，並建立消費者意見調查表，讓消費者上網填寫意見或投訴，主管機關則要定期檢討消費者反映意見及改進情形，向外公布，供消費者參考。

此外，消基會也建議，主管機關應設立消費者檢舉或反映意見專線電話，提供住宿在防疫旅館民眾隨時利用，並建立緊急協助機制，讓在隔離期間發生不適應或發生衛生與安全堪慮情事時的消費者可及時得到應有協助。

劉先生說，他在月初入住苗栗的某間防疫旅館，到現場後才發現實際環境與官網照片天差地別，且房內蟑螂、螞蟻到處爬，床墊、床頭都發霉。圖／消基會提供
劉先生說，他在月初入住苗栗的某間防疫旅館，到現場後才發現實際環境與官網照片天差地別，且房內蟑螂、螞蟻到處爬，床墊、床頭都發霉。圖／消基會提供

防疫旅館 消基會

延伸閱讀

檢疫期趴趴走遭罰45萬一再拖欠 桃園女2度遭扣賓士車

iPhone取消各配件 消基會促公平會調查

繼菜中有蟑螂後 三峽辭修高中再被爆給學生喝過期奶茶

蘋果手機若取消附贈配件 消基會：新舊果粉都受害

相關新聞

今早9點21分花蓮出現8級強震？ 別慌！是防災演練

就是今天，全台民眾手機會接到地震、海嘯國家警報，家裡電視也直接切換到公共電視，接收重大災害訊息發布，但別心慌，連二天災都...

外送平台首樁！ foodpanda違反公平交易遭重罰200萬

台灣外送平台竄起，對餐飲市場影響甚鉅，但富胖達股份有限公司(foodpanda)因限制合作餐廳於foodpanda平台刊...

中秋連假炎熱 吳德榮：周日起南海有熱低或颱風發展

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局最新路徑潛勢預測圖顯示，輕颱璨樹東海打...

台鐵公司化恐延宕 工會：半年內難達共識

台鐵太魯閣事故後，行政院院會昨由交通部報告「台鐵安全改革」，行政院長蘇貞昌要求台鐵針對邊坡、軌道、運作安全等面面俱到，不...

冷眼集／台鐵要安全 不要只喊話

台鐵公司化談了超過廿年，太魯閣事故後，本來是民氣可用最好的時機，不過五個月過去，台鐵關鍵難題至今未解。蘇貞昌一句「好好斟...

台傳奇舞者登Google首頁！羅曼菲66歲冥誕 靈動舞姿化為雕像

Google搜尋首頁經常配合時事、節日或歷史事件，推出不同的圖片、動畫，表達創意巧思或展現紀念之情。而今（16）日為了紀念台灣舞者羅曼菲66歲冥誕，Google特地將其舞姿以插圖方式展現，文化部也特地撰文介紹這位傳奇舞蹈家。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。