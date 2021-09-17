防疫旅館騙很大！花3.7萬睡發霉床、蟑螂作伴 消基會籲把關

為防堵新冠病毒，凡從國外入境者均應接受為期14天的隔離檢疫，入住集中檢疫所或防疫旅宿。消基會今召開記者會指出，這段期間接獲不少入住防疫旅館的消費者投訴，包括實際房間與官網照片落差大、環境髒亂等，讓隔離期間的入住者猶如「坐牢」，且投訴無門，呼籲主管機關應把關防疫旅館品質，加強事前查核，並建立消費者反映意見管道及緊急協助機制。

消基會秘書長徐則鈺表示，接受檢疫的入境旅客及民眾，依照政府規定每日必須自行負擔入住費用，既然必須支付費用（對價）換取旅宿業者提供住宿及相關的服務，兩者的法律關係就屬於消費者保護法上所指的「消費關係」，適用消費者保護法，但消基會要問的是，民眾願意配合、支付費用，但是否受到支付費用後應得到的待遇？

徐則鈺質疑，中央政府發給防疫旅館補助金，每入住一人每日補助800元，業者既然接受政府補償，依法被徵用作為檢疫旅館，等於是受政府委託，政府事先有無訂定妥適標準，進行審核與把關？

徐則鈺表示，消基會接獲不少消費者投訴入住防疫旅館猶如坐牢，諸如實際房間環境與官網文宣照片有落差、不整潔、每天餐點內容大同小異、空調設備不佳、無法在供餐時間以外叫美食外送等。

投訴者劉先生說，他事先透過網路預訂苗栗的防疫旅館，月初入住後卻發現實際環境與官網完全不同，且房內到處有蟑螂、螞蟻、蚊蟲，床頭、床墊也發霉，因為申訴無門，只好集結10多名受害房客一起向消基會投訴。

劉先生說，這家防疫旅館每天收2700元，14天住下來，他總共付了3萬7800元，卻得到如此的服務品質跟水準，讓人無法接受，政府徵用這樣低劣品質的旅館作為檢疫使用，卻沒有事盡到把關、審查與管理的責任。

消基會董事長黃怡騰表示，提供符合衛生、安全、防疫功能的住宿服務，是防疫旅館的基本義務，從消費者對申訴意見內容來看，旅館經營業者可能有「欺生」嫌疑，另有少數業者吝於加強旅館設備，頗有發「災難財」的心態。

消基會呼籲，應強化防疫旅館官網網頁查核，事先確認旅館所刊登內容是否與實際相符，若發現防疫旅館服務品質不佳、屢被投宿旅客申訴，應即以查明，對於違規事實查有實據者應予除名。

消基會說，主管機關對於入選為防疫旅館的業者，應事前實地查核品質，並建立消費者意見調查表，讓消費者上網填寫意見或投訴，主管機關則要定期檢討消費者反映意見及改進情形，向外公布，供消費者參考。