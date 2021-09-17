防疫旅館騙很大！花3.7萬睡發霉床、蟑螂作伴 消基會籲把關
為防堵新冠病毒，凡從國外入境者均應接受為期14天的隔離檢疫，入住集中檢疫所或防疫旅宿。消基會今召開記者會指出，這段期間接獲不少入住防疫旅館的消費者投訴，包括實際房間與官網照片落差大、環境髒亂等，讓隔離期間的入住者猶如「坐牢」，且投訴無門，呼籲主管機關應把關防疫旅館品質，加強事前查核，並建立消費者反映意見管道及緊急協助機制。
消基會秘書長徐則鈺表示，接受檢疫的入境旅客及民眾，依照政府規定每日必須自行負擔入住費用，既然必須支付費用（對價）換取旅宿業者提供住宿及相關的服務，兩者的法律關係就屬於消費者保護法上所指的「消費關係」，適用消費者保護法，但消基會要問的是，民眾願意配合、支付費用，但是否受到支付費用後應得到的待遇？
徐則鈺質疑，中央政府發給防疫旅館補助金，每入住一人每日補助800元，業者既然接受政府補償，依法被徵用作為檢疫旅館，等於是受政府委託，政府事先有無訂定妥適標準，進行審核與把關？
徐則鈺表示，消基會接獲不少消費者投訴入住防疫旅館猶如坐牢，諸如實際房間環境與官網文宣照片有落差、不整潔、每天餐點內容大同小異、空調設備不佳、無法在供餐時間以外叫美食外送等。
投訴者劉先生說，他事先透過網路預訂苗栗的防疫旅館，月初入住後卻發現實際環境與官網完全不同，且房內到處有蟑螂、螞蟻、蚊蟲，床頭、床墊也發霉，因為申訴無門，只好集結10多名受害房客一起向消基會投訴。
劉先生說，這家防疫旅館每天收2700元，14天住下來，他總共付了3萬7800元，卻得到如此的服務品質跟水準，讓人無法接受，政府徵用這樣低劣品質的旅館作為檢疫使用，卻沒有事盡到把關、審查與管理的責任。
消基會董事長黃怡騰表示，提供符合衛生、安全、防疫功能的住宿服務，是防疫旅館的基本義務，從消費者對申訴意見內容來看，旅館經營業者可能有「欺生」嫌疑，另有少數業者吝於加強旅館設備，頗有發「災難財」的心態。
消基會呼籲，應強化防疫旅館官網網頁查核，事先確認旅館所刊登內容是否與實際相符，若發現防疫旅館服務品質不佳、屢被投宿旅客申訴，應即以查明，對於違規事實查有實據者應予除名。
消基會說，主管機關對於入選為防疫旅館的業者，應事前實地查核品質，並建立消費者意見調查表，讓消費者上網填寫意見或投訴，主管機關則要定期檢討消費者反映意見及改進情形，向外公布，供消費者參考。
此外，消基會也建議，主管機關應設立消費者檢舉或反映意見專線電話，提供住宿在防疫旅館民眾隨時利用，並建立緊急協助機制，讓在隔離期間發生不適應或發生衛生與安全堪慮情事時的消費者可及時得到應有協助。
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