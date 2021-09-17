Nespresso 驚喜公布台灣首位咖啡永續大使－許瑋甯 共同倡議行動是改變的開始，邀您一起展開回收再生完美「鋁」程

Nespresso台灣首位咖啡永續大使許瑋甯以自身行動作為典範，期盼帶領咖啡愛好者一同踏上咖啡完美「鋁」程。 圖／Nespresso 提供

過去這一年，疫情的衝擊讓大家不得不適應新常態生活，並反思自身行為與生態環境間的平衡；許多企業也視永續思維為疫後振興的全新力量，希望能在重新起步的同時充分注入永續行動，讓環保融入日常，與地球共生共好。而今年榮獲《世界金融》雜誌評選為2021年最具永續性企業的瑞士咖啡領導品牌Nespresso，即已長期視永續經營為品牌重要理念，倡導「行動，是改變一切的開始」，不僅致力提供消費者極致美好的咖啡體驗，更倡導在地回收再生永續，以創造共享價值為一切行動核心。隨後疫情時代社會大眾永續意識加速崛起，Nespresso 更積極邀請大家響應回收永續行動，於今（9月1日）正式公布邀請形象溫暖優雅的知名演員－許瑋甯，擔任Nespresso台灣首位咖啡永續大使，以自身行動作為典範，展開與台灣土地的永續對話，期盼帶領咖啡愛好者一同踏上咖啡完美「鋁」程，讓每杯咖啡從產地、製程、品飲到回收都充分發揮正向影響力。為響應首位咖啡永續大使許瑋甯的永續行動，即日起至11月1日止，凡前往精品店或百貨專櫃回收一袋膠囊，並參加Nespresso會員集點活動指定回收任務，除了可獲得電子護照點數，還有機會抽中多項限量永續好禮，現在就加入Nespresso永續行列！

Nespresso咖啡永續大使許瑋甯身體力行實踐永續生活，希望透過此次與Nespresso合作，邀請大家加入回收永續行動。 圖／Nespresso 提供

受到家人影響永續意識萌芽，許瑋甯透過Nespresso實現對地球的關懷

早在成為Nespresso首位咖啡永續大使前，許瑋甯即是友愛地球的一份子，自幼看著家人在家中頂樓種植蔬果，將資源重複利用，從那時開始，心中就已埋下永續意識的種子。在家人的耳濡目染下，永續行動早已成為許瑋甯的生活日常，不僅養成隨手關燈、需要用水時才開水龍頭的節能習慣、下廚時也會將洗米水留著清潔碗盆，許瑋甯近期更興奮分享自己運用回收咖啡渣施肥種出翠綠青蔥的成果，彷彿象徵著永續意識從萌芽逐漸邁向茁壯。此外，許瑋甯的永續好習慣在演藝圈出了名，她也常常以行動邀請身邊親友一起實踐永續理念，因此開啟與Nespresso的合作契機。許瑋甯談到此次受邀擔任Nespresso台灣首位咖啡永續大使，表示深感榮幸也非常興奮，十幾年前因緣際會在飯店房間與Nespresso相遇，第一眼就被精緻的咖啡機外型設計所吸引，也很好奇小小的膠囊如何完美封存咖啡風味，在品飲後更是為之驚艷，很享受Nespresso咖啡細緻曼妙的香氣口感，現在回想起來美好體驗依舊記憶猶新。藉由此次合作，許瑋甯更深入了解Nespresso咖啡完美「鋁」程，看見Nespresso對於廢棄物資源化與全物利用的用心傾注，無論是產品設計、咖啡產地皆注入永續思維與人文關懷，萃取後的咖啡膠囊經回收後更賦予第二生命，許瑋甯十分敬佩Nespresso取之於大地、回敬於大地的理念，很驕傲自己能成為台灣首位咖啡永續大使，讓永續理念不再侷限於自身行動，而是能與Nespresso一起發揮加倍影響力，引領更多消費者踏上完美「鋁」程，為環境盡一份心力。

許瑋甯認為，享受Nespresso咖啡不僅僅是一種生活品味，也是永續行動的支持，希望影響更多人一起採取行動開始改變。 圖／Nespresso 提供

行動，是改變的開始，Nespresso攜手咖啡永續大使走向「共好」時代

談到推廣永續最困難的一環，許瑋甯認為：「很多人都有回收環保的概念，但卻很容易放過當下萌起的永續念頭，擔任Nespresso咖啡永續大使最重要的目標就是希望影響更多人，一起採取行動開始改變！」。走向世界的「共好」時代，Nespresso不斷串聯各界的力量，持續投入咖啡永續發展，承諾將於2022年達成100％碳中和目標，建立更完善的咖啡完美「鋁」程。Nespresso傾心關懷成就每一杯獨特咖啡，不僅攜手咖啡工匠發掘珍稀風味，更進一步關懷產地，採購來自AAA永續品質計畫（AAA Sustainable Quality™ Program）的咖啡，有效改善咖啡農的生活，更保護咖啡種植環境。除此之外，Nespresso於台灣市場積極拓展膠囊回收通路，至今已設立超過2,000個咖啡膠囊回收據點，消費者除了可以前往全台精品店或百貨櫃位回收外，凡於官網或客服以1元加購膠囊專用回收袋，亦可使用郵局i郵箱24小時免郵資回收服務輕鬆響應永續行動。Nespresso在台灣已達成咖啡膠囊100%回收能力的傲人成果，近年更使用回收後的膠囊鋁製外殼打造為各式生活用品做為會員參與回收的獎勵。為鼓勵大家響應回收永續行動，即日起至11月1日止，凡前往Nespresso全台精品店或百貨專櫃回收一袋膠囊，並參加電子護照會員集點活動指定回收任務，Nespresso將獨家加碼再抽出Essenza Plus咖啡機（價值NT$7,800）、Caran d’Ache x Nespresso 膠囊聯名原子筆（價值NT$1,320）等限量永續好禮，邀請大家共同加入永續行列。Nespresso持續實踐品牌永續使命，自2020年起陸續更新家用膠囊包裝，研發使用80%「再生鋁」膠囊，每顆膠囊將再減少9.2%鋁材使用，預計於2021年底前完成全系列33款家用咖啡膠囊包裝更新，以行動提升商品永續力。Nespresso也不忘發揮回收咖啡渣再生用途，透過與在地實驗農場及台灣大學園藝系合作，孕育數十種鮮甜有機蔬果花卉，同時探索Nespresso 回收咖啡渣對在地有機農業發展的機會及助益，極大化每一顆咖啡膠囊的永續價值。Nespresso 咖啡永續大使許瑋甯進一步呼籲：「Nespresso對我而言，不僅僅是一種生活的品味，也是一種支持永續的行動，每啜飲一口都彷彿在回應大自然所給予的豐沛資源，原來實踐永續可以這麼容易與美好，讓我們一起踏出與地球共好的第一步，透過選擇一杯永續咖啡，傳遞永續影響力！」。

行動，是改變的開始：Nespresso 永續好禮抽獎活動

活動時間：即日起至2021年11月1日止。

Nespresso 誠摯邀您一起加入回收永續行動！凡於活動期間前往精品店或百貨專櫃回收一袋膠囊，完成會員電子護照【回收任務5】集點活動，即可獲得2點，Nespresso 將獨家加碼再抽豐富永續好禮，並於2021年11月30日公布得獎名單。

詳情請見Nespresso官網最新活動頁面：https://www.nespresso.com/tw/zh/event