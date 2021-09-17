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港醫開發「安心凍」 吞嚥困難病友食道不「卡卡」
研究發現，台灣每10名高齡長輩就有1人患有輕度咀嚼嚥障礙，可能因而增高吸入性肺炎風險。秋節將至，高雄小港醫院考量許多咀嚼困難的病友無法享用美味，特別分送兩款特別設計的凍餅，讓病友食道不會「卡卡」，食不下嚥，快樂共度佳節。
小港醫院2017年創立全台首座「咀嚼吞嚥機能重建中心」，最大目標是讓病友安心享用美味食物，兩年前院方攜手合作廠商開發兩款能讓吞嚥困難者食用的「安心凍」，因民眾在家製作不易，也買不到，今年中秋前特別分送住院病友分享。
「即使病人僅有部分由口進食的潛能，我們也不放棄」小港醫院院長郭昭宏表示，港醫持續精進改善咀嚼吞嚥功能的專業，耗時一年研發病友可以食用的果凍，適用於咀嚼吞嚥檢測和當作訓練食用的日常點心，因腦血管併發吞嚥障礙的林先生表示「這果凍很好吃!」。
小港醫院表示，這款「安心凍」質地均勻、滑順綿密，以符合銀髮友善食物與國際IDDSI4糊狀標準製作，清爽不黏口，方便進食且不易被口水分解產生離水現象，可大幅減低嗆咳機會，適用於咀嚼吞嚥訓練，幫助個案「吞ㄟ落」。
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