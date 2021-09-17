亞泥新城礦權展延案上訴遭駁回 環團：採礦並未停止

經濟部核准亞泥新城礦區礦權展延20年，當地居民不服興訟，一審法院認定未踐行原住民族基本法諮商同意參與程序，撤銷礦權展延處分，亞泥提出上訴，最高行政法院駁回上訴確定。環團表示，對原住民權益來說是一大進步，但亞泥仍持續運作開礦中，礦業法仍需進行修法。

全國律師聯合會副秘書長、原住民權益律師謝孟羽表示，最高行政法院駁回上訴確定，這判決比一審更為進步，等於承認了原住民基本法21條，當原住民覺得權益受侵害時，可以依照21條的主張，保護原民的權益；就採礦這件事來說，不論過去做了什麼，但要展延20年就要重新審查，都必須要尊重原住民的權利，也必須保障族人的土地權益。

謝孟羽表示，但這件事情還沒有結束，亞泥採礦只是回到申請中的程序，未來部落如何要與亞泥共生、和解，還必須要討論，不是如同過往亞泥給當地原住民的小恩小惠，如水電補助、辦父親節活動等等，必須要尊重原住民是土地主人，他認為該返還土地的必須要返還，政府應該有勇氣的一步到位，真正落實轉型正義。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，礦業法不修，就解決不了問題。今天的判決是原住民贏了，但亞泥採礦並不會停止開挖，因為礦業法的霸王條款13條，採礦權以20年為限， 期滿前一年至六個月間，得申請展限；每次展限不得超過20年。 採礦權者經依前項規定為展限之申請時，在採礦權期滿至主管機關就展限申請案為准駁之期間內，其採礦權仍為存續。

蔡中岳說，就好像學生都被學校勒令退學了，但只要表達有要考大學的意願，不管如何在學校作亂、霸凌同學，都可以繼續留在學校裡閒晃不用離開。

他表示，保護原住民傳統領域這件事，應該給行政法院肯定，因為這判決案例有象徵與實質的意義，在未來原民治理當中，會成為一經典案例，但實際上，當地的原住民還是要繼續承擔亞泥採礦的風險。當初承諾要修礦業法，從齊柏林意外過世，到去年蔡英文總統也承諾要完成，現在立法院都多少會期了，連行政院版本都沒有提出來，難道政府不用負責嗎？