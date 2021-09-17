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中秋隨手拍 大獎帶回家 i 郵箱影音投稿競賽開跑

撰文 / 簡銘佑

i 郵箱全台擁有2400座據點，是寄取郵件的最佳選擇。 圖／中華郵政提供
i 郵箱全台擁有2400座據點，是寄取郵件的最佳選擇。 圖／中華郵政提供

為鼓勵民眾體驗 i 郵箱全年無休且無接觸取寄郵件之便利，中華郵政公司於110年9月17日至11月7日分兩階段舉辦「郵寄沒有距離 i 郵箱超便利」影音投稿競賽與票選抽獎活動，歡迎民眾透過短片創作，分享與 i 郵箱互動的生活點滴，並邀請親友投票參與抽獎活動，選出最具創意的精彩短片。

民眾將i 郵箱使用心得隨手紀錄，分享到活動網站，就有機會獲得大獎。 圖／中華郵政提供
民眾將i 郵箱使用心得隨手紀錄，分享到活動網站，就有機會獲得大獎。 圖／中華郵政提供

民眾可於第一階段影音投稿競賽期間內（110年9月17日至10月17日），選擇時下流行YouTube Shorts等網路短片拍攝方式，創作以 i 郵箱多元便捷服務為主題的60至90秒影音作品，影片中須顯示「i 郵箱箱體影像」及「i 郵箱名稱」，作品完成後請先上傳至YouTube頻道，再進入活動網站，登錄EZPost會員帳號，並提交投稿影音相關資訊（含YouTube連結網址），經第二階段票選活動排名前36名者，可依名次獲得Apple Watch、Switch Lite及千元郵政禮券等優質獎項。

另第二階段票選活動期間（110年10月20日至11月7日），民眾可每日進入活動網站，登錄EZPost會員帳號及個人資料後，參加票選活動（每帳號每日最多3票，且同一日不可重複投給同件作品），即有機會抽中Apple Watch及EZPoint 70點，1點等同1元，可享 i 郵箱免費寄件1次體驗等獎項，投票次數越多，中獎機會越大。

i 郵箱結合手機通訊科技及獨立式儲格設計，保護收件人隱私與取件安全，中華郵政公司已於全國布建達2,400座，據點遍及各地郵局、學校、社區及捷運站等處，是防疫期間民眾取寄郵件最佳選擇，歡迎民眾踴躍投稿 i 郵箱影音競賽，分享與 i 郵箱接觸的感動時刻，並邀請朋友參與票選抽獎活動。

活動網站：https://event.udn.com/2021postibox

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