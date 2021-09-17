QA整理包／上午9時21分地震國家級警報 為何刺耳又嚇人

今天上午9時21分，你也收到「國家級警報」嗎？今年國家防災日今天舉辦，藉由災防告警訊息服務（PWS），今天上午9時21分進行「地震速報」演練；上午9時25分進行「海嘯警報」演練。

●什麼是國家級警報？

地震發生時，只要某地區的預估地震規模5.0以上，同時預估震度達4級以上，就會收到「國家級警報」。也就是所謂的災防告警訊息服務（PWS）。強而有力的嗶嗶聲，能把熟睡中的人吵醒。

這個看似方便又能保命的PWS，其實只是整個「地震預警系統」中的一環，透過全台高密度的地震站，並優化內部的資訊處理技術及演算方法，才能盡速將地震消息傳給大眾，及早做好避難準備。

收到簡訊時不要驚慌，記得遵照「趴下、掩護、穩住」的基本原則，配合演練進行。

●為什麼國家級警報聲響刺耳又嚇人？

關於告警的警報聲，在國家通訊傳播委員會（NCC）的《第三代行動通信終端設備技術規範》中，規定：

特殊音頻：由基頻853 Hz及960 Hz同時混音而成，當這兩個頻率的聲音同時播放時，會讓人極度不舒服，藉此達到警報的功用。

播放間隔：首先第一段聲響為播放1次2秒聲響，加上2次1秒聲響，間隔0.5秒後，再重複播放一次。總共兩段聲響，總播放時長為10.5秒。

●我可以調整警報聲嗎？

不可以。NCC規定，使用者不可自行設定或修改告警的聲響。

●面對隨時可能突然發生的大地震，你有做任何準備嗎？清點重要的四大任務。

四大任務之一：做好防災演練

強震來襲時，除了家具會劇烈搖晃和掉落，可能連站都站不穩，因此，當國家級警報響起，趁著破壞性強的地震波還沒抵達前，就必須做好「趴下、掩護、穩住」的避難動作。

日常就做好防災演練，將避難動作刻入大腦和身體，才能有效提升自我災害應變能力，成功保障生命財產安全。

四大任務之二：備好緊急避難包

在輕易取得的地方，我們必須準備一個「雙肩背包」以及下列物品：緊急糧食和飲水、禦寒衣物、緊急醫療用品、清潔用品、貴重物品（重要證件和影本、現金），如果家裡有長者、嬰幼兒、寵物或身障人士，則需要考量各自的需求來準備。

四大任務之三：固定好屋內家具

台灣過去有為數不少的地震死亡案例，是因為家具砸落或倒塌所造成的，若能事先固定、適宜的規畫擺放，就可以減少許多災害風險。

除了安裝系統家具，也可以使用許多工具和零件來固定家具，例如透過L型金屬固定架將家具固定在牆壁，使用鍊條防止燈具落下、以書架橫桿防止書本掉落等等。

此外，也需要注意床邊是否有容易倒塌的櫥櫃或家具，以免在睡夢中躲避不及。

四大任務之四：搞懂自家災害風險

我們的房子幾歲了？符合當前建築法規嗎？地理位置安全嗎？了解這些資訊，這也是預防災害的重要任務。

除了地震本身，地震後可能引發的後續災害也不容小覷，因此像是建築本身的年齡和規範、土壤液化帶、瓦斯管線分布、活動斷層、淹水潛勢、海嘯災害、坡地災害等各式的災害潛勢資料，也必須好好了解。

●對於住宅的健康檢查，有無資料平台可參考？

國家災害防救科技中心：災害潛勢地圖網站 https://dmap.ncdr.nat.gov.tw/

內政部消防署：防災有Bear來，個人化防災系統 https://bear.emic.gov.tw