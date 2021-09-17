中秋不能外出烤肉沒關係！「十大電烤盤品牌」在家也能享受一家烤肉萬家香
在家裡也能開烤肉趴！
一家烤肉萬家香，每年中秋最期待烤肉Party！但今年受到疫情影響，全台18縣市宣布禁止戶外烤肉，台北市也不開放河濱公園，難道中秋的烤肉計畫就這樣作罷嗎～
不不不～除了烤爐之外，你還有「電烤盤」這個選擇（哆拉Ａ夢音效登場）！今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，受到網友熱烈討論的電烤盤品牌，想烤肉煎蝦通通沒問題，提供給還在觀望的你參考參考！
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image source：有設計
NO.10 美膳雅Cuisinart
美國品牌「美膳雅Cuisinart」推出多功能煎烤盤，一機可執行「全烤、半烤、全乾煎、半乾煎、帕尼尼三明治」五大功能，且設計180° 開放式煎烤盤，可拆卸雙面用煎烤盤，烹煮、清洗都不是問題！網友大推「好用簡單，蔬菜，雞胸肉直接丟進去烤」。
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NO.9 日本麗克特récolte
標榜「精緻小巧」的日本品牌recolte不只三明治機大受歡迎，「Home BBQ電烤盤」也是搶手商品，內含燒烤盤、平煎盤，想要炒煎烤煮都沒問題，顏色更有牡蠣白、貝殼綠、貴族紅、海軍藍四種顏色，每一種都質感爆表！網友大讚「光是擺著就賞心悅目」、「好用又好看」。
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NO.8 富力森FURIMORI
日本富力森FURIMORI推出的「多功能創意料理爐」內附三個烤盤，包括陶瓷深鍋、平盤、章魚燒盤，還有兩用的料理木匙，讓你一面料理用，另一邊則可協助取出烤盤，顏色則有讓人少女心爆發的櫻花粉及活力藍，中秋要煮火鍋、烤肉烤牛排一機搞定！
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NO.7 OSTER
美國品牌「Oster」推出陶瓷電烤盤，10x18的大尺寸烤盤，讓你同時烤蝦烤肉烤蔬菜，DuraCeramic™專利不沾黏塗層處理，不怕卡油垢清洗超方便，其中最受網友讚賞的是獨創的保溫托盤，利用盤底餘溫為食物加熱，不怕食物放涼不好吃！
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NO.6 象印ZOJIRUSHI
日本家電品牌「象印」推出多款電烤盤產品，價格從1000到5000元不等，部份產品標榜「B.B.Q.時最適用的大型鐵板燒」，其中象印單價最高的電烤盤「美型鐵板燒烤組」超美外形配上深度4cm深型烤盤擄獲許多主夫主婦的心，且象印每款都有「安裝正確才會通電」的機制，不怕誤觸。
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NO.5 湯姆盛Thomson
THOMSON推出「自動排煙多功能燒烤器」附鐵板、燒烤兩種烤盤，內建抽風機功能，自動排煙設計，讓你在家「無煙燒烤」大量減少攝取過多油脂，另外還有火鍋、燒烤、蒸煮三合一的「多功能健康蒸烤盤」可選擇。
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NO.4 Vitantonio
「Vitantonio 多功能電烤盤」霧夜黑機身質感爆棚，氣孔設計可調節壓力，適合蒸烤與火鍋料理，內附平煎烤盤與章魚燒盤，不沾塗層食材不黏好清洗，尤其各烤盤可以堆疊收納，節省空間，也是網友推薦的一大理由。
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NO.3 愛麗思IRIS OHYAMA
日本品牌「IRIS OHYAMA」推出左右溫控電烤盤、雙面電烤盤，內附平面烤盤、蜂窩烤盤、章魚燒烤盤，但不同於一般電烤盤，IRIS的的煎烤盤採用雙面可摺疊的電烤盤，除了可左右同時料理，還可以分別調節溫度，兩款都能讓你同時「左右開弓」。
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NO.2 KINYO
KINYO「多功能電烤盤」主打超大面積烤盤＋薄型機身設計，可以同時進行多種料理，特殊溝槽設計讓多餘油脂低落，少油無煙無負擔，大面積網格要同時煎牛排、烤蝦、烤茭白筍、煮鐵板麵也是一次搞定，且大烤盤還有加入不同高低的設計，可在高處負責烤肉片，低處則負責烤有竹籤的串燒，不怕掉落安心烤！
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NO.1 BRUNO
說到電烤盤，當然一定要提到日本時尚餐廚家居品牌「BRUNO」，超美外觀不只是家電，光是放在桌上就能當擺設，除了經典紅、白外，還有墨綠色、水藍等超多顏色任君挑選，BRUNO還和Moomin嚕嚕米聯名，手把換成嚕嚕米玩偶讓人立馬被收服，標配附有平面烤盤及章魚燒烤盤，想要來一場質感烤肉Party挑他準沒錯。
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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】
分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年09月10日至2021年09月10日，共1年。
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『電烤盤』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
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