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查口罩地圖、就醫紀錄都靠它！揭秘你所不知道的「健保大數據」

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圖／網路溫度計、pexels（示意圖）
圖／網路溫度計、pexels（示意圖）

文／翁筠茜

COVID-19深深地影響生活，使我們更加依賴數位與科技，舉凡查詢口罩哪裡買、查閱個人健保紀錄，只要一支手機就能完成生活大小事。其實這些方便的科技改變是奠基在「資料」，《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，近兩年討論「政府資料開放」共有20,480筆網路聲量，可見民眾對於政府資料開放議題有越來越多關注度，究竟網友都在討論什麼呢？一起來看看！

▲「政府資料開放」近兩年共有20,480筆網路聲量。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2019/08/31-2021/08/30）

口罩地圖、健康存摺超方便！　政府資料開放應用好廣泛

「政府資料開放（Open Data）」指的是各機關以符合國際「開放定義」將政府資料以開放格式於網路公開，提供個人、學校、團體、企業或政府機關等使用者，依其需求連結下載及利用。

▲網友關注政府資料開放的「應用」層面，特別是口罩實名制與口罩地圖。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／熱門關鍵字（分析區間：2019/08/31-2021/08/30）

《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字來看，網友相當關注政府資料開放的「應用」層面，特別是政府資料開放的代表作「口罩地圖」，2020年COVID-19疫情爆發，民眾對口罩需求用量大增，常跑好幾家藥局、超商卻買不到口罩，政府推動口罩實名制，健保署更將口罩庫存量釋出至政府開放資料平臺，透過「口罩供需平臺」就可以找到民間自主開放的口罩地圖、查詢APP、文字機器人，讓民眾在家就能查詢附近藥局的口罩存量，非常方便。

image source：口罩地圖

疫情也讓民眾更在意自身健康，全民健保實施26年已累積685億筆的就醫紀錄，透過健保署推動「健康存摺」，登入全民健保快易通APP，或是利用健康存摺官網，就可馬上查詢自己的就醫紀錄、用藥、過敏資料等，健康存摺還會將資料以視覺化呈現，讓你一眼就能快速了解個人健康狀況，在就醫時亦可提供給醫師參考，幫助醫師了解病情。「健康存摺」把就醫資料還給民眾輔助自我健康管理，也讓醫療院所申報資料透明化，有利全民共同參與健保，一起珍惜醫療資源。

image source：健康存摺

資安問題成隱憂！　健保署用「去識別化、去連結化」保護隱私

政府資料可以應用在許多地方，但從《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字來看，網友仍然擔憂「資安」問題。開放資料不涉及個資，健保署多年來累積的醫療、藥材相關資料，透過資料開放平臺提供大眾結合創意以產生更多創新加值應用。另一方面，辦理健保業務所需持續蒐集建置的健保資料檔案，為了保護民眾的個資，健保署平時就建置各種網路監控與病毒防治措施，設下層層管制與最高等級的防火牆，不讓電腦病毒或惡意程式入侵資料庫，被行政院列為資通安全責任等級「A級機關」。

同時，健保署將個別健保資料轉化成具有應用價值之「集體」資訊，作為強化統計支援決策功能、增進學術研究或醫療保健服務等相關產業研發創新之參據，會採取「去識別化」、「去連結化」、「模糊化」處理資料，將初始資料除去部分資訊，並以加密代碼取代原機構編號，再經二道處理轉成流水號，進行雜湊處理，在符合「個人資料保護法」規範的基礎下，開放民眾健保資料供學術研究用途，促進台灣醫療發展。

image source：健保署

向健保署表達聲音！　填答調查幫助健保大數據發展

原來政府開放資料與我們息息相關，讓我們的生活更加便利，目前健保資料庫已累積685億筆就醫數據和31億張醫療影像，除了應用到健康存摺等生活實用層面，還能推動醫療、生技學術研究發展，幫助更多人受惠。

健保署舉辦了兩項調查「健保資訊運用及共享意願調查」及「個人資料利用告知同意書（試辦）」，民眾可以透過調查表達意見，作為健保署政策擬定方向的參考，現在就趕快到全民健保行動快易通｜健康存摺APP，登入「健康存摺」，點選「健保資訊運用及共享」，完成調查吧！

全民健保行動快易通｜健康存摺APP

Android：https://goo.gl/dwD1aC

iOS：https://goo.gl/omZ11S

image source：健保署臉書

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2019年08月31日至2021年08月30日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『政府資料開放』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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