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萬里蟹活動中秋連假開始 龜吼、野柳總量管制避開2時段

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
萬里蟹活動中秋連假開始，龜吼、野柳總量管制，警方建議避開2時段。圖／金山警分局提供
萬里蟹活動中秋連假開始，龜吼、野柳總量管制，警方建議避開2時段。圖／金山警分局提供

今年萬里蟹活動中秋正式開始，今年以「萬里鱻蟹好食節」為活動主軸，今年中秋連假受到疫情影響，龜吼、野柳地區連假期間人、車流狀況增加不確定性，金山警分局採彈性實施「總量管制措施」，於龜吼地區周邊車輛停放達9成時，開始實施管制車輛進入，請用路人配合交管並注意周邊交通資訊。

彈性「總量管制措施」方式為每日上午10時起，未湧現車流時不管制，於龜吼、野柳地區停車場已停放9成車輛時，實施「總量管制措施」，分別於「台2線石角路口（萬里隧道前）」及「港東路與港西路口」由員警及義交實施管制，管制期間除公車、機關公務車外，其他車輛彈性禁止進入。

金山警分局表示，今年因疫情影響不提供接駁車服務，請用路人多加利用港區外停車位步行前往，，以避免交通管制影響安排行程時間，壞了遊玩興致。

另外，野柳海洋世界為北海岸親子景點首選，但園區內停車空間有限，周邊為單線車道，請勿於園區道路路口排隊停等入場，影響後方車輛及公車行駛，建議參考野柳漁港周邊停車位，停放野柳地質公園停車場(收費)或玉田路兩側路段停車，再步行前往。

金山分局為便利外來遊客順利停車，製作港區停車場宣導單由勤務人員及義交發送，外來遊客亦可向勤務人員詢問索取。

民眾如何避開車潮？警方建議用路人盡量避開上午11時到下午3時中午用餐，及下午4時到晚間7時返程前往國道等車流尖峰時段，以減少塞車之苦，並隨時收聽警廣路況報導，注意路況壅塞訊息，如有發現交通事故，請立即撥打110報案，由警方派員處理，共維交通順暢。

萬里蟹活動中秋連假開始，龜吼、野柳總量管制，警方建議避開2時段。圖／金山警分局提供
萬里蟹活動中秋連假開始，龜吼、野柳總量管制，警方建議避開2時段。圖／金山警分局提供
萬里蟹活動中秋連假開始，龜吼、野柳總量管制，警方建議避開2時段。圖／金山警分局提供
萬里蟹活動中秋連假開始，龜吼、野柳總量管制，警方建議避開2時段。圖／金山警分局提供

野柳 萬里蟹

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