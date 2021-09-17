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今早9點21分花蓮出現8級強震？ 別慌！是防災演練
就是今天，全台民眾手機會接到地震、海嘯國家警報，家裡電視也直接切換到公共電視，接收重大災害訊息發布，但別心慌，連二天災警報都是在進行國家防災模擬演練，你的手機、電視及收音機並沒有壞掉。
110國家防災日演習今天登場，今早9點21分，9點25分及10點59分會有三波警報發出，請全民配合「演練」。
高雄市政府表示，今天氣象局會發布花蓮外海發生8.0強震，進而引發海嘯、威脅臺灣東部、東南部、西南部、東北部及北部沿海地區等災難模擬警訊，上午9點21分全台各地發放地震速報測試！民眾可謹記「趴下、掩護、穩住」3步驟，演練避難。
9點25分沿海地區再發一波海嘯警報測試，家住沿海地區的民眾，務必確認是否有收到海嘯警報。
10點59分若在家看電視的民眾，所有有線電視台會自動切換到公視，無線電視台包括公視、台視、中視、民視等都會同步發布國家重大災情，廣播也會插播。
儘管是災難演習，也應提高警覺，確切落實，民眾也可上網，參加「消防防災館」線上演練，有機會拿大獎。
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