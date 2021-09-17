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科技新貴棄百萬年薪回鄉 契作產銷履歷食用玉米成綠金

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
科技新貴張韡耀（右）放棄百萬年薪，回偏鄉六腳鄉， 契作產銷履歷甜玉米成綠金，農糧署南區分署副署長黃怡仁(左)參觀稱讚。圖／農糧署南區分署提供
科技新貴張韡耀（右）放棄百萬年薪，回偏鄉六腳鄉， 契作產銷履歷甜玉米成綠金，農糧署南區分署副署長黃怡仁(左)參觀稱讚。圖／農糧署南區分署提供

明天秋節連假開始，在家烤肉必備的產銷履歷玉米正夯！超市架上一包包產銷履歷食用玉米，產於嘉義縣六腳鄉裕農顥實業公司，秋節前，機器忙碌截切玉米，再由工作人員包裝，標示食材來源等資訊，經營公司是41歲科技新貴張韡耀，放棄百萬年薪返鄉，契作產銷履歷甜玉米，成就農村綠金產業。

國立大學光電工程研究所畢業的張韡耀，當兵退伍後進入令人稱羨外商電腦公司任職，工作第2年年薪就破百萬，「人人羨慕工作為什麼會回鄉務農？」張韡耀說，過去在桃園工作，常陪妻子回六腳娘家，聽岳父訴說從事農作物批發，覺得農產品具市場潛力，便辭掉待遇優渥的工作，7年前與妻子回六腳，選定品質優良的甜玉米做出發的品項。

務農隔年與在地農友組成「淳果果菜生產合作社」，設計專屬ＬＯＧＯ紙箱，當時玉米都送批發市場拍賣，無法與其他產品區隔，張韡耀認為要拓展通路，為嘗試不同經營策略，前幾年經營虧損跟銀行融資，他不氣餒，拜訪通路業，了解上架超市須注重溯源及安全性，農產品要通過「產銷履歷驗證」，除申請也鼓勵契作農友加入產銷履歷驗證行列。

明天秋節連假開始，在家烤肉必備的產銷履歷玉米正夯！超市架上一包包產銷履歷食用玉米，產於嘉義縣六腳鄉裕農顥實業公司。圖／農糧署南區分署提供
明天秋節連假開始，在家烤肉必備的產銷履歷玉米正夯！超市架上一包包產銷履歷食用玉米，產於嘉義縣六腳鄉裕農顥實業公司。圖／農糧署南區分署提供

目前契作行銷農產品驗證面積突破100公頃，獲農糧署南區分署肯定示範，張韡耀說，申請產銷履歷驗證從原料種植、生產到包裝，過程公開透明，透過驗證公司把關，讓消費者放心購買，通路業者更愛採用！

農糧署南區分署長羅正宗說，產銷履歷是農產品從田間至餐桌過程，除農民從生產過程及安全用藥，政府每年不定期抽檢產品，加上公正第三方驗證，取得驗證農產品標章註記農產品名稱、驗證機構、追溯號碼等，消費者用手機掃描產品標章，了解生產者及生產資訊，經層層把關維護消費者權益。

履歷 農糧署

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