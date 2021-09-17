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太平洋高壓增強西伸 彭啟明分析中秋連假天氣

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
今天各地天氣。圖／取自氣象局網站
今天各地天氣。圖／取自氣象局網站

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，台灣的天氣過去兩天略不穩定，除了白天的熱力對流發展起來外，還有海陸風的環流發展的對流，各地都有零星局部的對流陣雨出現，不過相較於大系統的不穩定，這種屬於較小尺度而且局部，雨勢不大也持續不久。

「昨天開始，璨樹颱風動起來了」，他說，逐漸往日本方向移動，太平洋高壓也有增強西伸趨勢，將會持續到中秋節連續假期，中秋假期將是穩定的天氣型態。

彭啟明說，今明兩天仍有午後熱對流。預期仍略不穩定，台灣位於高壓的邊緣，水氣仍多，靠山區依舊很容易有午後熱對流發展起來，建議能避就避。

周日開始到下周一，高壓勢力較強，午後雷陣雨仍有發展機會，但較局限在靠山區。

彭啟明說，下周二中秋節當天，預期北方有波東北風南下，伴隨微弱的鋒面南下，不過位置偏北，主要在福建北部這區域，不至於接近台灣。

不過，他說，此時太平洋高壓會略減弱一些，午後的熱對流發展會略多，也要看鋒面及東北風的強度，仍會影響到穩定度，但大致上台灣尚未受到東北風直接影響，仍是高壓盤據的天氣型態。

彭啟明說，連假四天的溫度都是偏高，預計中午都是上看33-35度，早晚也都有25-27度，有點悶熱，不過早晚是很舒服的溫度，都還不到秋涼的程度。

他說，位於菲律賓附近的擾動，的確有在發展，預期會逐步往西，進入南海後，有機會發展起來，往越南前進的機會較大，對台灣沒有直接影響。短期間內，未來一周的台灣天氣都很穩定，好好把握穩定的中秋節，往年常遇到東北風或是颱風，今年是相當舒適穩定的天氣，也都看得到月亮。

中秋節 彭啟明

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