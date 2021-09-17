中秋連假炎熱 吳德榮：周日起南海有熱低或颱風發展

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局最新路徑潛勢預測圖顯示，輕颱璨樹東海打轉後緩慢向北北東移動；今天轉東北東侵襲日本。雖逐漸變性為溫帶氣旋，今、明兩天對日本威脅不小。

他說，各國模式模擬顯示，周日起南海有熱帶低壓或颱風發展，各國模擬結果雖不一致，但都距離台灣很遠、且又朝中南半島前進，不致影響中秋連假的天氣。

今明兩天各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有強對流山區發展，擴展至部分平地，有局部陣雨或雷雨，需防較大雨勢及劇烈天氣。今天北部23至35度，中部23至36度；南部24至35度，東部23至35度。

他說，周日至下周四太平洋高壓增強，各地晴朗、白天炎熱，最高氣溫達36度以上，應注意防曬、防中暑；天氣穩定，只有山區午後有局部短暫陣雨的機率。意謂秋節前後，各地皆有較高的賞月機率，不致受到雲層太大的干擾。