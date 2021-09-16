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讀雙語幼兒園有必要嗎？ 過來人揭「1關鍵」：做得到再考慮

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇詢問，送子女去雙語幼兒園就讀，是否有其必要性？ 示意圖／ingimage
有網友好奇詢問，送子女去雙語幼兒園就讀，是否有其必要性？ 示意圖／ingimage

每一位父母都希望能給子女最好的資源和環境，讓孩子在發展路途順遂成長。而近日就有網友提到，他發現身邊的同事都安排小孩去雙語幼兒園就讀，讓他好奇是否真的有必要？話題引發討論。

原PO在網路論壇PTT發文透露，自己的職場同事中，不少已經成家立業的同事，都選擇將孩子送進雙語幼兒園，雖然目前他尚未結婚生子，仍相當好奇孩子及早接觸雙語的實際成效，直呼「真的有必要嗎？」

文章曝光後，引起家長們熱烈討論，許多過來人都點出關鍵在於回家能持續接觸，紛紛留言「環境沒有英文的話就沒用」、「小學沒接續就沒了」、「幼稚園才幾個小時，回家都在用中文有什麼用」、「除非在家裡也都用英文聊天」、「父母自己說英文還比較有用」、「其實會有差，但平常在家也要一直跟小孩練習」、「父母會講再來考慮」。

不過也有少數網友回應「我朋友孩子就讀雙語，現在小五直接看沒字幕美劇無礙」、「我女兒小五前覺得影片講中文是外國語言」、「幼稚園+1、2年級最有空奠定基礎」、「我就雙語幼稚園出來的，看文獻可以直接看英文，網路資源也多，而且我爸媽也通通不會說英文」等，分享自身經驗。

幼兒園 語言 PTT

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