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台傳奇舞者登Google首頁！羅曼菲66歲冥誕 靈動舞姿化為雕像
Google搜尋首頁經常配合時事、節日或歷史事件，推出不同的圖片、動畫，表達創意巧思或展現紀念之情。而今（16）日為了紀念台灣舞者羅曼菲66歲冥誕，Google特地將其舞姿以插圖方式展現，文化部也特地撰文介紹這位傳奇舞蹈家。
文化部於臉書發文表示，9月16日是第四屆國家文藝獎得主、曾任世界舞蹈聯盟亞太編舞家大會主席的台灣舞蹈家、編舞家羅曼菲的66歲冥誕，1955年出生的她，自幼接觸舞蹈，曾隨行政院文化獎得主劉鳳學學習現代舞，並赴美進入舞團深造，返台後加入雲門舞集，之後因追求藝術再度赴美，1985年獲得紐約大學舞蹈碩士學位。
取得學位返台後，羅曼菲任教於國立藝術學院（今國立台北藝術大學），期間致力推廣舞蹈；被譽為「天生的舞者」、「連腳掌都有表情」的她，曾經參與諸多作品，並在《輓歌》展現出高難度的獨舞，讓世人驚艷，其充滿生命力的舞姿，更被雕塑家林建成製成青銅雕像「旋的冥想」，設立在宜蘭演藝廳和淡水雲門劇場的荷花池中。
然而，羅曼菲在2001年被檢測出罹患肺腺癌，於2006年逝世，享年51歲。為了紀念在台灣留下許多傑出創作、用藝術感動大眾的她，宜蘭市政府將每年的3月24日制定為「羅曼菲日」，今日Google也特別致意，在首頁呈現她為藝術而舞的身姿。
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