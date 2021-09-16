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高鐵宜蘭站址選在哪？ 地方雜音多

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭地方人士包了兩輛遊覽車到立法院陳情，連署支持高鐵的站址設在「宜蘭站」；但地方也有不同聲音，認為站址只要在宜蘭市就好。記者戴永華／攝影
宜蘭地方人士包了兩輛遊覽車到立法院陳情，連署支持高鐵的站址設在「宜蘭站」；但地方也有不同聲音，認為站址只要在宜蘭市就好。記者戴永華／攝影

宜蘭跨黨派地方人士今天連署陳情立法院，表達支持高鐵站址設「宜蘭站」，其實包括縣議員黃定和及林岳賢等人有連署，但他們認為宜蘭市的兩個站址皆可；壯圍鄉長沈清山雖連署，不過在溪北地區的各站都好；黃琤婷議員沒簽連署，認為必須考量溪南地區民眾的搭乘便利及將來高鐵南延花蓮的可能性。

高鐵延伸宜蘭評估4個站址分別礁溪鄉四城站、宜蘭市宜蘭站與縣政中心站、羅東站。發動連署的立委陳歐珀表示，交通部日前無視宜蘭多數民意，態度大轉彎，宣布將高鐵站設在四城，爆發反彈，包括議長張建榮、北宜高鐵促進會長江聰淵、全縣四分之三縣議員、鄉鎮市長及鄉鎮市民代表會主席，數十個學界、產業界、NGO團體等，百餘人跨黨派連署「迎接高鐵，宜蘭站是最佳方案」，今天提交陳述書給立法院長游錫堃，代為轉達民意。

陳述書指出宜蘭站擁有不可取代的4大優勢：宜蘭站公有土地最多，民宅拆除最少；人口數最多、旅客乘載量最大；可無縫轉乘，讓三鐵共構效益最大化；現成的接駁系統，通達全縣主要聚落景點。

礁溪鄉長張永德並未連署，他支持四城站，三星鄉長李志鏞力挺縣政中心站，壯圍鄉長沈清山說，他雖然連署，但只要設在溪北地區的各站都好；縣議員黃定和、莊淑如與林岳賢雖參與連署，但3人表示，只要設在宜蘭市，不管宜蘭站或縣政中心站都好，尊重專業評估。

縣議員黃琤婷沒有簽連署，她認為，高鐵設站攸關百年大計，必須考量溪南地區民眾的搭乘便利性，以及將來高鐵往南延到花蓮的可能性，所以她支持在縣政中心站。

宜蘭地方人士包了兩輛遊覽車到立法院陳情，連署支持高鐵的站址設在「宜蘭站」；但地方也有不同聲音，認為站址只要在宜蘭市就好。記者戴永華／攝影
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宜蘭地方人士包了兩輛遊覽車到立法院陳情，連署支持高鐵的站址設在「宜蘭站」；但地方也有不同聲音，認為站址只要在宜蘭市就好。記者戴永華／攝影

高鐵延伸宜蘭 立法院 羅東

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