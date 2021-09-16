快訊

日本能登半島規模5.2地震 最大震度近5級

觀光局和SONY合作 徵「台灣之美」攝影作品

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
觀光局長張錫聰今也和該公司董事長兼總經理千葉雄三共同簽署合作備忘錄。圖／觀光局提供
觀光局長張錫聰今也和該公司董事長兼總經理千葉雄三共同簽署合作備忘錄。圖／觀光局提供

受到疫情影響，各國邊境持續嚴管，為了讓更多民眾重新認識台灣秘境之美，台灣索尼股份有限公司和交通部觀光局合作，在「共同行銷台灣觀光」為目的下，建置「Sony探索台灣之美」網站，邀請多位人氣攝影師、旅遊部落客及YouTuber參與擔任影像大使，分享台灣美景照片及動態影片，並分享旅遊景點感想及拍攝心法。

觀光局表示，這次合作也同步以雙品牌跨業模式合作辦理「Sony台灣之美」攝影競賽，活動將從明起，為期1個半月，募集靜態照片及動態影片作品，展現台灣風景魅力，優勝者照片及影片亦可提供觀光局推廣活動佈置或文宣運用。

觀光局長張錫聰今也和該公司董事長兼總經理千葉雄三共同簽署合作備忘錄。張錫聰表示，期待運用雙品牌相互提攜策略，提升台灣觀光在網路的聲量與討論度，讓國內外旅客在疫情期間仍能領略台灣之美，鼓勵國人在國內旅遊及邊境開放後爭取國際旅客來台。也歡迎有興趣推廣台灣觀光的國際大型企業共同合作。

活動詳情可上【台灣之美】官網查詢，活動網址：http://go.sony.tw/mNd70jjm

觀光局 疫情

延伸閱讀

搶拍龍劭華攝影與醫院保全發生衝突 台視：同仁請辭負責

Sony收購曾打造《The Playroom》的遊戲工作室Firesprite 擴展VR內容

井仔腳瓦盤鹽田夕照美翻 奪PATA攝影金獎

高市府人事大風吹 新工處長等12人調動明起生效

相關新聞

40歲也可能失智 有這「10大警訊」應及早就醫

別以為老人才會失智。一名40多歲的業務經理，過去業務能力良好，並熟悉各零件功能，近年熟悉的工作頻出錯，也無法正常與人溝通...

霧鎖金門不用怕！「藍鵲」輪通過試航未來可加入載客

每年的3至4月，金門因時有濃霧出現，經常會出現飛機無法起飛，「霧鎖金門」的狀況。交通部航港局今日表示，「藍鵲」輪高速客船...

全台6都5縣市 9月起路邊停車可用eTag代扣繳

Delta病毒來勢洶洶，為強化行車防疫措施，遠通電收今表示，9月起全台六都加五縣市，全面啟用eTag智慧停車路邊停車費代...

高鐵宜蘭站址選在哪? 地方雜音多

宜蘭跨黨派地方人士今天連署陳情立法院，表達支持高鐵站址設「宜蘭站」，其實包括縣議員黃定和及林岳賢等人有連署，但他們認為宜...

金門航線再添生力軍 「藍鵲」輪今通過二航線試航

交通部航港局今表示，「藍鵲」輪高速客船今已通過「布袋-金門」、「台中-金門」二航線試航，這也是繼今年3月「雲豹」輪之後，...

防疫優先！ 15年新社花海節今年首度停辦

連續舉辦15年，台中山城地區大型活動的新社花海節，不敵疫情嚴峻，農委會已函文台中市農業局確定停辦，是新社花海節舉辦15年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。