觀光局和SONY合作 徵「台灣之美」攝影作品

受到疫情影響，各國邊境持續嚴管，為了讓更多民眾重新認識台灣秘境之美，台灣索尼股份有限公司和交通部觀光局合作，在「共同行銷台灣觀光」為目的下，建置「Sony探索台灣之美」網站，邀請多位人氣攝影師、旅遊部落客及YouTuber參與擔任影像大使，分享台灣美景照片及動態影片，並分享旅遊景點感想及拍攝心法。

觀光局表示，這次合作也同步以雙品牌跨業模式合作辦理「Sony台灣之美」攝影競賽，活動將從明起，為期1個半月，募集靜態照片及動態影片作品，展現台灣風景魅力，優勝者照片及影片亦可提供觀光局推廣活動佈置或文宣運用。

觀光局長張錫聰今也和該公司董事長兼總經理千葉雄三共同簽署合作備忘錄。張錫聰表示，期待運用雙品牌相互提攜策略，提升台灣觀光在網路的聲量與討論度，讓國內外旅客在疫情期間仍能領略台灣之美，鼓勵國人在國內旅遊及邊境開放後爭取國際旅客來台。也歡迎有興趣推廣台灣觀光的國際大型企業共同合作。

活動詳情可上【台灣之美】官網查詢，活動網址：http://go.sony.tw/mNd70jjm。