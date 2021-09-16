金門航線再添生力軍 「藍鵲」輪今通過二航線試航

交通部航港局今表示，「藍鵲」輪高速客船今已通過「布袋-金門」、「台中-金門」二航線試航，這也是繼今年3月「雲豹」輪之後，再添一備援船生力軍，未來將可投入協助疏運金門地區因飛機暫停起降滯留機場旅客，改搭乘高速客船快速返鄉或返台。

航港局表示，金門地區因無客運業者經營至台灣本島的固定航線，每年霧季期間，濃霧使得機場能見度降低，導致機場暫時關閉，飛機無法起降，旅客滯留。

為維持離島交通不中斷，航港局以公告補償方式，由船舶運送業依程序申請執行霧鎖金門機場時之海運疏運作業，目前「台中-金門」航線指定由「金門快輪」、「合富快輪」及「雲豹輪」執行；「布袋-金門」航線由「雲豹輪」執行。如今「藍鵲輪」通過試航後，未來可加入「布袋-金門」及「台中-金門」2條航線的海運疏運作業。

航港局表示，「藍鵲」輪高速客船，總噸位為916噸，船長49.9公尺、寬13.3公尺，載客量552名，最高航速達40節，可耐7級風及4.5米浪高，具有「船體穩定系統」，可降低旅客在航行時的暈眩感，船舶內部提供旅客高規格的乘坐環境及使用「暖通空調」，可達五倍換氣量，有效提高室內通風，並減少區域內濕氣、細菌及二氧化碳。

航港局表示，由於高速船航行速度快，業者申請新增航線，會進行嚴格的航行安全審查，同時要求業者依所申請航線及營運規劃實際航行進行試航，航港局也會聘請專家學者一併登船協助把關，確保實際營運時無航安疑慮。