快訊

日本能登半島規模5.2地震 最大震度近5級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門航線再添生力軍 「藍鵲」輪今通過二航線試航

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
「藍鵲」輪高速客船今已通過「布袋-金門」、「台中-金門」二航線試航。圖／航港局提供
「藍鵲」輪高速客船今已通過「布袋-金門」、「台中-金門」二航線試航。圖／航港局提供

交通部航港局今表示，「藍鵲」輪高速客船今已通過「布袋-金門」、「台中-金門」二航線試航，這也是繼今年3月「雲豹」輪之後，再添一備援船生力軍，未來將可投入協助疏運金門地區因飛機暫停起降滯留機場旅客，改搭乘高速客船快速返鄉或返台。

航港局表示，金門地區因無客運業者經營至台灣本島的固定航線，每年霧季期間，濃霧使得機場能見度降低，導致機場暫時關閉，飛機無法起降，旅客滯留。

為維持離島交通不中斷，航港局以公告補償方式，由船舶運送業依程序申請執行霧鎖金門機場時之海運疏運作業，目前「台中-金門」航線指定由「金門快輪」、「合富快輪」及「雲豹輪」執行；「布袋-金門」航線由「雲豹輪」執行。如今「藍鵲輪」通過試航後，未來可加入「布袋-金門」及「台中-金門」2條航線的海運疏運作業。

航港局表示，「藍鵲」輪高速客船，總噸位為916噸，船長49.9公尺、寬13.3公尺，載客量552名，最高航速達40節，可耐7級風及4.5米浪高，具有「船體穩定系統」，可降低旅客在航行時的暈眩感，船舶內部提供旅客高規格的乘坐環境及使用「暖通空調」，可達五倍換氣量，有效提高室內通風，並減少區域內濕氣、細菌及二氧化碳。

航港局表示，由於高速船航行速度快，業者申請新增航線，會進行嚴格的航行安全審查，同時要求業者依所申請航線及營運規劃實際航行進行試航，航港局也會聘請專家學者一併登船協助把關，確保實際營運時無航安疑慮。

金門 航線 航港局

延伸閱讀

金門AZ疫苗充足 縣府：持續開放接種原有開放對象

金門3千元振興券將於10月初發放 縣府直播說明發放細則

金門再添科技執法　車牌辨識系統24小時偵測違停！

金門3000元振興券 10月初發放

相關新聞

40歲也可能失智 有這「10大警訊」應及早就醫

別以為老人才會失智。一名40多歲的業務經理，過去業務能力良好，並熟悉各零件功能，近年熟悉的工作頻出錯，也無法正常與人溝通...

霧鎖金門不用怕！「藍鵲」輪通過試航未來可加入載客

每年的3至4月，金門因時有濃霧出現，經常會出現飛機無法起飛，「霧鎖金門」的狀況。交通部航港局今日表示，「藍鵲」輪高速客船...

全台6都5縣市 9月起路邊停車可用eTag代扣繳

Delta病毒來勢洶洶，為強化行車防疫措施，遠通電收今表示，9月起全台六都加五縣市，全面啟用eTag智慧停車路邊停車費代...

高鐵宜蘭站址選在哪？ 地方雜音多

宜蘭跨黨派地方人士今天連署陳情立法院，表達支持高鐵站址設「宜蘭站」，其實包括縣議員黃定和及林岳賢等人有連署，但他們認為宜...

金門航線再添生力軍 「藍鵲」輪今通過二航線試航

交通部航港局今表示，「藍鵲」輪高速客船今已通過「布袋-金門」、「台中-金門」二航線試航，這也是繼今年3月「雲豹」輪之後，...

防疫優先！ 15年新社花海節今年首度停辦

連續舉辦15年，台中山城地區大型活動的新社花海節，不敵疫情嚴峻，農委會已函文台中市農業局確定停辦，是新社花海節舉辦15年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。